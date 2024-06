R omantici e raffinati, i vestiti a fiori hanno molte più sfaccettature di quante se ne possano immaginare. Sanno essere eleganti ma anche glamour e ribelli: ce lo dimostra lo street style con questi 5 look da cui prendere ispirazione subito

Le tendenze moda primavera-estate 2024 strizzano l’occhiolino ai vestiti a fiori, autentici must-have di stagione e fedelissimi passepartout del guardaroba femminile. Attenzione però a saltare a conclusioni affrettate, perché questi abiti hanno molte più possibilità di styling di quante se ne possano immaginare. In questo manuale di stile ti sveliamo non solo il loro volto elegante, ma anche quello più rock, ribelle e glamour. Pronta?

1. Il vestito a fiori per i tuoi look da ufficio

Il vestito lungo a fiori può rivelarsi la scelta ideale per i tuoi look da ufficio. Su quale puntare? Midi o lungo per un risultato formale, ed eventualmente a maniche corte se a quelle lunghe è arrivato il momento di dire addio. Inoltre, finché il caldo non farà ufficialmente ritorno, il nostro consiglio è di indossarlo sotto un comodo trench color cammello: un capospalla classico, di tendenza ma soprattutto intramontabile. Quanto agli accessori, prediligi una borsa pratica, da portare a spalla o mano. Sì ai sandali ora che le belle giornate iniziano a farci compagnia sempre di più: sceglili con un tacco kitten oppure a blocco, la praticità resta la prerogativa essenziale.

2. A pranzo fuori? Ecco il look per te

Il vestito a fiori si conferma un infallibile must-have anche se hai in programma un’uscita a pranzo con le amiche o con la tua famiglia. In questa circostanza, consenti all’effetto finale del look di essere leggermente più rilassato. Lascia a casa i tacchi vertiginosi e opta per delle pratiche espadrillas, delle ballerine o dei sandali gioiello. Nel look street style che abbiamo selezionato per te, ti proponiamo un vestito nero con fiori coloratissimi, declinati in nuance energiche e vibranti. La conditio sine qua non per un accento glamour? Gli orli delle maniche completati dalle piume.

3. Come indossare il vestito a fiori a una cerimonia?

Raffinati, elegantissimi. Che si tratti di un matrimonio, una prima comunione, un diciottesimo o qualsiasi altra circostanza, i vestiti a fiori sono la scelta perfetta per una cerimonia che si tiene di giorno. Certo, ci sono vestiti e vestiti, però. In occasioni formali, l’eleganza è la condizione essenziale per l’ottima riuscita di una mise: punta sui tagli lunghi e sui modelli semplici. La stampa floreale farà tutto il resto. Puoi pensare, eventualmente, di abbinare l’abito a un capospalla en pendant (che sia leggero, però!). E per chiudere lo styling in bellezza, slancia la silhouette con tacchi stiletto e metti tutto l’essenziale in una clutch monocromatica da portare a mano.

4. Un look trasgressivo ma chic… con i vestiti a fiori

Romantici? Sì, certo. Ma non è mica detto che il vestito lungo a fiori non sia adatto per un look più trasgressivo! La semplicità delle fantasie floreali può veramente essere accostata a tutto, anche ai capi più rock come un giubbotto in pelle o un paio di anfibi. L’idea di styling che ti proponiamo qui arriva dallo street style ed è perfetta per interpretare – con un twist un po’ più chic rispetto ai canoni del rock! – le tendenze moda primavera-estate 2024. Il vestito presenta un ricamo floreale, non una stampa: ma sempre di abito a fiori si tratta. E l’accento rock chic è dato dai sandali mule in pelle effetto vernice, audaci e sensualissimi.

5. I vestiti a fiori per i look più glamour

Non solo vestiti lunghi. Se stai cercando la controparte essenziale per un look glamour, ti proponiamo un taglio mini per interpretare con brio e fantasia la tua voglia di estro creativo. Ecco a te un look street style in cui lo chemisier corto – bianco con fiori multicolor – trova spazio sopra un paio di stivaletti bianchi con un tacco stiletto a contrasto cromatico e non esageratamente alto. Anche la scelta della borsa fa la sua parte: piccola, coloratissima e da portare a mano. Un tripudio di energia e femminilità.

