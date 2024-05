Sandali bianchi moda primavera estate 2024

S ei alla ricerca della tendenza scarpe più indiscussa della prossima estate? Non guardare oltre, ti diamo noi una parola chiave: sandali bianchi. E ti sveliamo anche come sfoggiarli al meglio nei tuoi prossimi look

Tornerà il caldo e torneranno anche loro: i sandali bianchi. Caratterizzati da un colore puro e candido, perfetto per abbinamenti impeccabili con qualsiasi altra nuance e con tantissimi capi del guardaroba femminile: dai pantaloni alle gonne, dai vestiti corti a quelli più lunghi passando inevitabilmente per i pezzi in denim. Insomma, i sandali bianchi sono (non solo) una validissima tendenza scarpe della moda primavera-estate 2024, ma anche un passepartout da avere sempre a disposizione. Come ti dimostreremo nei 5 look street style che abbiamo selezionato per te, hanno il potere magico di sigillare le tue mise con eleganza e disinvoltura.

I sandali bianchi con lo slip dress

Abbinamento di successo è quello con gli abiti. Dal classico tubino nero (per un risultato black & white da 10 e lode) allo slip dress di seta o raso: in foto sotto, ti invitiamo a prendere ispirazione da un look che punta sulla seconda tipologia di vestito. Morbido, fluttuante, strutturato all’altezza del seno e definito da una nuance energica: i sandali bianchi sono minimali e classici, non rubano la scena ma reggono il gioco alla mise con spiccata sofisticatezza.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I sandali bianchi e con la gonna (midi o lunga)

Come una diva: la gonna midi a tubino (ma anche quella lunga alle caviglie) fascia il corpo, coccola le curve, enfatizza la silhouette. E come valorizzarne le linee se non proprio attraverso lo styling insieme a un paio di eleganti sandali bianchi col tacco a spillo? Nel caso specifico che ti proponiamo qui, abbiamo selezionato per te le mules bianche, che rientrano nella categoria sandali differenziandosi per la totale assenza di un cinturino alla caviglia. Puoi completare la mise puntando su un crop top nero – come ci insegna la it-girl di questo look street style – oppure prediligendo una maxi camicia bianca.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Styling con i pantaloni

Una certezza c’è: i sandali bianchi hanno la particolarità di adattarsi a qualsiasi abbinamento. Puoi abbinarli anche a dei pantaloni classici con cintura in vita a fascia. Oppure puoi indossarli con una camicia bianca leggermente oversize. In questo look street style, si procede a vele spiegate verso il glamour: sì ai pantaloni e ai sandali bianchi, ma in abbinamento con un top a fascia dalla finitura luminosa. Voilà.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Look total white: tailleur e sandali col tacco

Non c’è ombra di dubbio: il colore bianco indossato in formula total look è elegantissimo. Così elegante da rendere spesso la mise perfetta anche per una cerimonia (purché non si tratti di un matrimonio, ovviamente). Formalità ed eleganza si incontrano dunque a metà strada grazie all’abbinamento di giacca, pantaloni e sandali bianchi. La conditio sine qua non? La borsa. Che, sì, può essere bianca a sua volta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Ode alla comodità: se i sandali sono ultraflat

Non solo tacchi, naturalmente! Sentiti di libera di abbracciare a cuore aperto la tendenza dei sandali bianchi bassi e ultraflat. Puoi portarli col calzino (sì, lo sappiamo: questo abbinamento o lo ami o lo odi) oppure senza, proprio come insegna la it-girl Caro Daur in questo look street style. L’idea approvata che rubiamo al suo styling? Shorts, canottiera bianca e maxi blazer. Tutto bilanciato con estrema perfezione.

Foto Launchmetrics/Spotlight