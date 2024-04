T ua figlia o tuo figlio compie 18 anni? Se il momento sarà memorabile, il look dovrà esserlo altrettanto. Abbiamo preparato per te una selezione di vestiti bellissimi, tutti sotto i €350. Minimali oppure glamour, classici o sofisticati: a te la scelta. E che la festa abbia inizio!

AAA vestiti per festa di diciott’anni cercasi. È vero, non sarai tu la protagonista della serata: perché mai dovresti rubare la scena con un abito estroso? Però è anche vero che la mamma è sempre la mamma, e che a una festa di 18 anni verranno a congratularsi anche con te per il grande traguardo raggiunto. Ergo, un look impeccabile è assolutamente indispensabile e fondamentale per celebrare questo momento magico. Lascia che la scelta ricada dunque sulle migliori tendenze moda primavera-estate 2024: plissé, colori che arrivano direttamente dalle passerelle (come il rosso!), tagli sartoriali senza tempo (come l’abito blazer o il tubino), tessuti morbidi e impalpabili dalla finitura luminosa, ricami delicati e stampe raffinate. Come scegliere il vestito giusto se non posando la mano sul cuore e sintonizzandosi con quello che davvero, una volta provato, ti lascia un’emozione?

Festa di 18 anni: dress code per la mamma

Se la festa ha un tema (ad esempio: white party!) o se si terrà in una location molto specifica, certamente bisognerà tenere conto di questi fattori prima di dare uno sguardo ai vestiti. Ogni dettaglio della festa può realmente agevolare nella scelta dell’abito giusto! Quanto al fattore eleganza, sta a te decidere quanto e come spingere il piede sull’acceleratore: magari è una cena informale, e uno chemisier andrà più che bene. Magari si tratta invece di un party davvero glamour, e qualche paillettes potrebbe fare al caso tuo. I colori tra cui scegliere? Le nuance cipriate e morbide sono sicuramente le più sofisticate: elegante sì, ma in modo effortless e senza dare nell’occhio (e in questo, l’ispirazione non può che giungere dalle passerelle di re Giorgio Armani). Ti consigliamo di valutare anche la possibilità di sfoggiare un colore energico, come il blu, il rosso, il viola o il verde. Fidati, le tendenze moda primavera-estate 2024 approvano e ti fanno l’occhiolino!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giorgio Armani Privé primavera-estate 2024.

Per la mamma della festeggiata: guida shopping ai vestiti sotto i €350

E shopping sia, eccoci ai vestiti per la mamma della festeggiata. In questa selezione troverai proposte moda a prova sia di tendenze sia di budget. Essere eleganti con la lettera E maiuscola non deve per forza significare spendere una cifra altissima: abbiamo selezionato per te piccoli e grandi brand (italiani, ma non solo) la cui visione creativa li rende particolarmente unici e distintivi. Sta a te ora identificare l’abito giusto con cui celebrare un momento magico quale i 18 anni di tua figlia o tuo figlio. Lasciati emozionare dal vestito giusto, poi pensa solo ed esclusivamente a goderti la serata.

Vestito lungo con plissé, COS (€125)

Abito misto seta con maniche a sbuffo, Ba&sh (in saldo a €267)

Maxi dress in raso, Max&Co. (€199)



Abito asimmetrico, Marella (€149,90)



Vestito con paillettes e collo halter, Mango (€350)



Vestito midi in jersey stretch, Baobab, su Farfetch (€222)



Abito midi con ricami floreali, Weworewhat (€155)

Abito monospalla a sirena con rouches, Rinascimento (€169,90)

Come un blazer in sablè crepe, Patrizia Pepe (€345)



Abito longuette con arricciatura, Pinko (€180)

Tuta in raso stampato, Oltre (€145,90)

Elegante con nodo, Elena Mirò (€300)



Abito lungo con drappeggio, Silvian Heach