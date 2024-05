S ono due nuance che fanno letteralmente gola, ma non temere: l'importo calorico (almeno stavolta) è pari a zero. Scopri con noi come abbinarli! Burro e crema dominano sulle passerelle e nello street style della moda primavera-estate 2024

Il color burro è un po’ più chiaro, la nuance crema è leggermente più scura. Ma entrambe le tonalità rimandano a un fascino sofisticato, a un’eleganza che riecheggia il chiacchieratissimo quiet luxury di cui tanto si è sentito parlare nei mesi passati. In verità, un total look fondato su questi due colori è chic davvero, e ce lo dimostrano non solo le maison del ready-to-wear con le proprie collezioni moda primavera-estate 2024, ma anche i look di it-girls e fashioniste che hanno già cominciato a sfoggiarli. In questo manuale di stile scoprirai nel dettaglio come padroneggiare questi due colori, e ti guideremo infine nella scelta dei must-have per interpretare il diktat.

Colori moda primavera-estate 2024: burro e crema secondo le sfilate

Una gonna midi a tubino, una T-shirt, un maglioncino portato sulle spalle e annodato sul davanti: tutto rigorosamente tono su tono, a cui si aggiunge anche la piccola borsa a mano en pendant. Questo idillio di stile è nient’altro che un look proposto da Jacquemus, la celebre casa di moda fondata e diretta dallo stilista Simon Porte Jacquemus. Il minimalismo fa da padrone e ci insegna a mixare insieme capi dello stesso colore (burroso, naturalmente) creando un risultato finale che non abbia sbavatura alcuna.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jacquemus primavera-estate 2024.

Volgendo invece lo sguardo verso l’estate 2024, la tendenza ci conduce a questo look firmato Ermanno Scervino. Una bella porzione di (color) burro spalmata addosso attraverso lo styling di minigonna, bralette e cardigan in maglieria coordinata. Anche gli accessori seguono a ruota, dagli occhiali da sole ai sandali, passando per la borsa in rafia.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ermanno Scervino primavera-estate 2024.

Burro e crema: come li indossano le it-girls dello street style

E sul fronte street style, che si dice? Il colore burro e la nuance crema restano protagonisti indiscussi dei look: significa che non vengono abbinati ad altri colori, né a stampe o fantasie. Questo è il modo migliore per approcciare lo styling di tonalità così chic: mixandole, finiremmo per privarle della loro sofisticatezza. Ancora una volta, troviamo invece un’allure sublime materializzarsi attraverso vestiti a fascia con gonne a campana, e capispalla sartoriali abbinati a pantaloni dal taglio dritto.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Idee shopping: 5 must-have per i tuoi look

Appresa la teoria, passiamo alla pratica. Vuoi approcciare il diktat a piccole dosi? Comincia da qui. Ecco 5 must-have per cominciare a sperimentarti con burro e crema, i due colori protagonisti della moda primavera-estate 2024. Abbiamo selezionato per te un vestito, una gonna, una giacca, dei pantaloni e persino una minigonna con pantaloncino. Non ti resta che provare e trovare la tua voce.

Abito con incrocio in tessuto strutturato, H&M (€29,99)



Minigonna misto lino, Uniqlo (€29,90)

Blazer con bottone a contrasto, Pull & Bear, su Zalando (€35,99)

Giubbotto tecnico con cappuccio, Zara (€49,95)

Pantaloni in crêpe envers satin, Max & Co (€109)