A ddio, mini bag! Con la bella stagione in arrivo, prepariamoci ad accogliere i formati maxi nel nostro guardaroba: tracolle, borse a spalla, tote bag, secchielli... tutti rigorosamente formato XXL. Cosa metterci dentro? Di tutto e di più

Le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2024 hanno parlato: le borse maxi saranno nostre alleate di stile. E chi stenta a credere di aver effettivamente bisogno di così tanto spazio per chiavi, agenda, borraccia, smartphone e chi-più-ne-ha-più-ne-metta, dovrà con grande probabilità farsene una ragione: la borsa di Mary Poppins (in teoria: senza fondo; in pratica: da caccia agli oggetti) è tornata per restare. Come la declinano le grandi case di moda? Prendiamo ispirazione da 5 tipologie di borse maxi che abbiamo avvistato sulle passerelle delle precedenti fashion week.

La tote bag formato XXL

Un modello classico, che non lascia spazio ai dubbi: la tote bag è una borsa passepartout in ogni momento della giornata. Grande, capiente, versatile. Si porta a spalla o a mano ed è perfetta anche come accessorio non plus ultra dei look da ufficio. Bene, la stagione della moda primavera-estate 2024 vedrà il suo formato (letteralmente) lievitare. È ancora più maxi, proprio come l’abbiamo vista in passerella da Givenchy dove – tra l’altro – si indossa tono su tono con il capospalla.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Givenchy primavera-estate 2024.

La borsa hobo ora è più grande che mai

Le silhouette bombate rappresentano una delle tendenze accessori più longeve degli ultimi anni: la borsa hobo ci farà compagnia ancora per molto tempo. Non più nei formati mini però! Parola della casa di moda spagnola Loewe, il cui direttore creativo Jonathan Anderson coglie la palla al balzo per giocare con volumi audaci e dall’imprinting surrealisti (corrente artistica a lui cara). In passerella ritroviamo così borse hobo in una versione ancor più maxi, con orli arricciati e inserti in catena metallica dalla finitura dorata. Grintose – ma elegantissime – alleate dei look da giorno, solleticano la nostra fantasia lasciandoci immaginare mise da ufficio cool e impeccabili.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Loewe primavera-estate 2024.

Ibrida: a spalla o a tracolla, purché oversize

La porti a spalla o la porti a tracolla: lo styling lo scegli e decidi tu. D’altronde, la maxi borsa firmata Patou per la primavera-estate 2024 si presta davvero a entrambe le interpretazioni. A maggior ragione se la indossi a contrasto cromatico: dal look di passerella, una proposta formato XL e di colore arancione, che ben si sposa con il colore blu navy dell’abbigliamento. Ingombrante? Decisamente. Come una valigia, praticamente. Ma si sa, è importante portarsi dietro solo l'”indispensabile”…

Foto Launchmetrics/Spotlight. Patou primavera-estate 2024.

Il maxi bauletto, che si ora si porta rovesciato

Il bauletto? Sì. Non solo maxi, ma pure (quasi) a testa in giù. In passerella da Victoria Beckham, lo styling ha un nuovo modo di suggerirci come indossare gli accessori maxi, a cominciare dalla borsa 48 ore che – oltre a essere il nuovo must-have dei look da giorno – non si porta né a tracolla né coi manici. Bensì, a mano come fosse una maxi pouch. O come faresti, semplicemente, con la più minuziosa e chic delle clutch.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Victoria Beckham primavera-estate 2024.

Intrecciate e decisamente BIG

L’iconica Sardine di Bottega Veneta – l’emblematica borsa della maison italiana, nonché espressione dell’elevato savoir-faire degli artigiani – torna la prossima stagione ridimensionandosi su volumi maxi. L’intrecciato, il motivo distintivo del casa di moda diretta oggi da Matthieu Blazy, è qui fonte di ispirazione purissima. Ad ogni modo, potrai optare per maxi borse in pelle dalla silhouette morbida e sinuosa, che quasi si ripiegano su di sé. Come portarle? Lascia loro tutta la scena, fa’ che siano protagoniste assoluta. Specialmente se di un colore differente dai capi che indossi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta primavera-estate 2024.