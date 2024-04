B entornata, primavera! Con la bella stagione, tornano loro: i vestiti a fiori. Che la moda primavera 2024 vuole coloratissimi e fantasiosi: ne abbiamo selezionati di davvero belli per il tuo guardaroba. Scoprili subito e prendi ispirazione dai look street style per sfoggiarli in modo impeccabile

Che guardaroba sarebbe, il nostro, senza almeno un vestito a fiori? Averne uno a portata di mano tra i nostri abiti migliori non conferma solo la presenza di un autentico must-have tra i capi più passepartout di sempre, ma ci dà anche la sensazione di poter fare affidamento su un pezzo chiave, che funzionerà in ogni momento della giornata. Sì, perché i vestiti a fiori sanno essere davvero versatili. Chemisier, tubini, minidress a fascia o proposte in lungo: tutte – e nessuna esclusa – saranno fonte di bellezza indiscussa per i tuoi prossimi look. In questo prontuario di stile ti invitiamo a scoprire come indossarli e quali acquistare.

Come indossare i vestiti a fiori?

Briosi e romantici, i vestiti a fiori rappresentano la conditio sine qua non del guardaroba della dolce stagione. Corto, midi o lungo, ciascun vestito a fiori spalanca le porte dell’immaginazione dandoci accesso a un universo bucolico in cui ogni stampa floreale è ben accolta. Capirai che si tratta molto più di un semplice must-have, bensì di un capo timeless che trascende le tendenze moda primavera 2024: acquistarne uno ora significherà ragionare in modo furbo per tutte le stagioni calde a venire, d’altronde sarà impossibile stancarsi di indossarlo! Anche lo street style ne conferma l’impellente necessità nel qui e ora: da New York, ecco dei ricami floreali che ci ricordano quanto le fantasie più fresche e colorate siano perfette anche per gli abiti lunghi.

Foto Launchmetrics Spotlight

Non solo abiti, ma anche caftani. La moda primavera 2024 pronuncia un sonoro sì ai caftani a fiori reinterpretati in chiave cosmopolita. Ovvero, indossati sopra ampi pantaloni a palazzo per enfatizzarne la bellezza. Puoi prendere spunto da questa mise per i tuoi look da giorno o da sera, avendo cura di inserire nel tuo styling anche pratici tacchi a blocco per slanciare la silhouette. La stampa floreale conferisce infine le vibes primaverili che ti occorrono per affrontare la nuova stagione con gioia e spensieratezza.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: gli abiti floreali da comprare ora

Da dove cominciare per il tuo shopping? Abbiamo selezionato per te i migliori vestiti a fiori da comprare ora, spaziando nei tagli sartoriali, nella tipologia di fantasie e soprattutto di budget. Troverai il classico tubino dal taglio midi, perfetto per i look più sofisticati. Ma troverai anche morbidissimi chemisier floreali da interpretare in chiave casual chic (con sneakers, friulane, ballerine…) o super elegante con décolletées con tacchi stiletto. Spazio anche alla perfezione nei dettagli più minuziosi: bordi smeralti, bottoncini ton sur ton e maniche a sbuffo completano i vestiti a fiori più belli della primavera 2024. Pronta per identificare il tuo prossimo must-have?

Vestito stampato misto lino, Zara (€49,95)

Abito in popeline di cotone, Max&Co. (€189)



Abito a fascia in misto lino, H&M (€54,99)

Vestito con fantasia fiori indiani, Motivi (€109)

Abito chemisier floreale, Marella (€129,90)



Vestito con cut out, Farm Rio (€295)

Slip dress floreale, Mar De Margaritas (€245)

Vestito floreale, Desigual (€149)

Abito chemisier elegante stampato, Elena Mirò (€390)



Abito stampato con schiena scoperta, Pinko (€485)