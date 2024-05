A biti, fantasie, colori, tailleur: se pensi che dopo i 50 anni lo stile diventi tutto tranne che brioso, pensa ancora. Questa guida proverà a schiarirti le idee con 5 look rubati a 5 icone del fashion system che hanno fatto della moda over 50 il cuore pulsante della propria identità

Cosa hanno in comune Anna Wintour, Monica Bellucci, Anna Dello Russo, Elisabetta Dessy e Carine Roitfeld? Lavorano tutte nella moda, pur rivestendo ruoli differenti. Sono appassionate a questo mondo e i loro look ne sono la prova, tanto da essere fonte di ispirazione per chiunque stia cercando delle belle (e per niente scontate) idee moda over 50. Prendi carta e penna, c’è da annotare qualche chicca di stile…

1. Moda over 50: l’arancione secondo Anna Dello Russo

Quali colori indossare dopo i 50 anni? Liberati dalla sensazione di dover puntare sempre solo sulle nuance più basic, come il nero, il grigio, il color crema. Anche le tonalità energiche hanno diritto più che mai di esistere nel tuo guardaroba, continuando a donarti gioia, grinta, vitalità. Puoi senz’altro considerare la possibilità di vivere una sessione di armocromia (per scoprire quali colori ti donano di più), ma puoi anche seguire il consiglio che arriva dalla famosissima fashion editor (e fashion victim!) italiana Anna Dello Russo: indossare l’arancione. Una tonalità cromatica che lei padroneggia a perfezione, dandone prova attraverso questo completo composto da giacca sciancrata e gonna al ginocchio. Lei lo indossa a contrasto con décolletées gialle, ma sentiti libera di preferire un paio di minimali – ma sofisticati – sandali nude.

Foto Getty

2. Anna Wintour e le stampe floreali

La più celebre giornalista di moda, inglese di nascita e americana di adozione, nonché direttrice della nota testata giornalistica Vogue USA, ha qualcosa da dirci in fatto di stampe e fantasie. Nei suoi look street style siamo solite avvistarne spesso: pois, fiori, motivi astratti. E a proposito di fiori… le tendenze moda della primavera 2024 non potrebbero che approvare la stampa con i girasoli protagonista di questo look. Trattasi di un abito plissè estremamente chic, sfoggiato con sandali con il tacco. Per un’ulteriore pillola di stile, non omettiamo gli accessori: immancabili, nell’immagine di Anna Wintour così come è stata cristallizzata a livello collettivo, sono gli occhiali da sole. E poi le sue solite collane tennis, indossate a strati per un risultato WOW.

Foto Getty

3. Un look casual, a prova di Carine Roitfeld

Un nome, una leggenda: Carine Roitfeld è l’ex direttrice di Vogue Francia, oggi alla guida della sua rivista CR Fashion Book. Nei suoi look, ritroviamo sempre l’innato je ne sais quoi della donna francese misto a una dose di coolness che arriva inevitabilmente dalla sua spiccata passione per il mondo della moda. La lezione di stile che le rubiamo oggi? Ci piace molto la sua idea di jeans: pantaloni in denim verde militare, indossati con canottiera nera e blazer con collo a revers. Da notare anche i sandali con dettaglio in metallo dorato, il cui richiamo è nelle catenine indossate al collo.

Foto Getty

4. L’abito bianco lungo secondo Elisabetta Dessy

Elisabetta Dessy, 66 anni: una musa, una dea. Ed è proprio guardando a questo suo look che ci ispiriamo in fatto di vestiti bianchi. Per una mise dalla classe e l’eleganza sconfinate, l’ex nuotatrice e modella italiana propone un lunghissimo abito blazer doppiopetto, con collo a revers in raso. Il concetto alla base di questo look nasce da un desiderio di eleganza minimale e impeccabile, che non ha bisogno di gridare, ma che anzi attinge alla forza dei dettagli e dal bisogno di concretezza. Lo dimostra lo styling, con l’abbinamento dei mocassini in pelle dorata dall’effetto-metallizzato. Lì dove avremmo immaginato dei tacchi, troviamo invece una scarpa pratica e comoda.

Foto Getty

5. Monica Bellucci e la moda over 50: l’arte del tailleur

L’attrice e supermodella italiana non ha bisogno di troppe presentazioni: Monica Bellucci, 59 anni, è molto più di una semplice icona di stile. Un’autentica bellezza mediterranea incarnata, che in questo look ci ricorda quanto il tailleur sappia essere una scelta sempre opportuna nelle nostre sessioni di styling individuali davanti allo specchio. Per l’ex moglie di Vincent Cassel, sì ai pantaloni a palazzo, portati con tacchi alti che ne slanciano le linee. Come tailleur che si rispetti, il blazer è perfettamente abbinato, ma lo si sceglie morbido per coccolare le curve.

Foto Getty