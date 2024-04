I n ufficio con stile: giacche, completi spezzati, sneakers, gonne a pieghe, camicie e anche canottiere. Ecco le idee street style - più chic, ma soprattutto cool - per spuntare definitivamente la voce "look da ufficio"

Con l’entrata della primavera, anche i look da ufficio chiedono una revisione. Via gli strati, via le giacche pesanti e gli stivali: su quali must-have puntare, dunque? Le tendenze moda che arrivano a noi dallo street style ci esortano a considerare i grandi classici del guardaroba femminile, osservandoli da una prospettiva leggermente più minimal. O, semplicemente, improntata sui codici espressivi dell’abbigliamento da lavoro. Abbiamo fatto il punto attraverso questi 5 look da copiare subito o da cui prendere ispirazione: pronta?

Tailleur e mocassini per il look da ufficio

Non il solito tailleur nero. Come riuscire nell’intento di creare una mise da ufficio ricercata e tutt’altro che banale? Ci pensa questo look dallo street style di Parigi a fornirci la risposta: il completo giacca e pantaloni si sceglie bianco, ovvero il più candido, immacolato – e chic! – dei colori. Una nuance tanto basic quanto minimale, facilmente sostituibile con un colore candy: rosa pastello, verde menta, giallo vaniglia e celeste sono le tonalità perfette per interpretare la spensieratezza della moda primavera 2024. E poi, non è forse proprio di spensieratezza che abbiamo bisogno andando in ufficio? Note di stile: indossa il tailleur con mocassini flat dalla punta squadrata per un’allure elegante e sofisticata.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I jeans con il blazer

I jeans in ufficio? Sì, grazie. Se il dress code lo consente e se l’ambiente di lavoro non prevede un abbigliamento estremamente corporate, sentiamoci libere di chiamare in causa le tendenze denim della moda primavera 2024. Certo, i jeans vanno comunque indossati con il giusto savoir-faire: il look street style che ti proponiamo li vede abbinati a un blazer nero leggermente sciancrato, completato da un bottone in vita che enfatizza e fascia la silhouette. Il nero è senz’altro il colore più formale per eccellenza ma, se la tua “uniforme da lavoro” si presta ad altre nuance, prediligi anche il beige, il bianco o il color terracotta. Infine, le scarpe: sì ai tacchi ma anche alle ballerine a punta in pelle effetto-metallizzato. Per un risultato inaspettato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il completo spezzato per il look da ufficio

Il black & white è solo un’idea ampia e generica, ma ben venga pensare di creare un mix & match anche con giacche a fiori e pantaloni monocromatici, oppure pantaloni a pois a giacche a quadri. Insomma, l’idea è questa: infrangere le regole con l’aiuto di un completo spezzato. Puoi partire dai colori o dalle fantasie, a te la scelta. Qualora prediligessi la prima opzione, eccoti un’ispirazione: blazer bianco e pantaloni neri, un mix sdrammatizzato dalla canottiera bianca, un capo sempre cool e dal sapore grunge, che va a sostituirsi alla camicia classica.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Camicia e cravatta, con la gonna a tubino

Diciamo sì alla combinazione camicia bianca + cravatta, un’addizione (vincente) che nei look da ufficio conferisce irresistibile fascino anche a noi donne. Via dagli uomini il primato sull’uso della cravatta: la maison Valentino ci ha più volte dimostrato nelle sue sfilate come anche la donna possa trasformare questo elegante accessorio nella conditio sine qua non del proprio fascino. Come indossarla? Sperimentala sulle camicie oversize oppure su quelle dalle maniche corte e arricciate, proprio come questa protagonista del look street style in foto sotto. Sì allo styling con gonna a tubino, il tutto completato dall’aggiunta di slingback o décolletées.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La gonna a pieghe con le sneakers

Siano lodate le sneakers, alleate fedeli della comodità quando la tratta casa-lavoro (e poi lavoro-casa) prevede mezzi pubblici e passeggiate. In tali contesti, urge però trovare il modo giusto per elevare la coolness delle scarpe da ginnastica: viene in supporto la gonna a pieghe, specificamente dal taglio midi e la vita alta. Indossata con una camicia bianca sapientemente inserita all’interno funziona molto bene, analogamente con le felpe per un effetto finale sporty-chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight