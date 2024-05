È il momento di Challengers: uscito questo 24 aprile, il film starring Zendaya ha decretato il ritorno dell'estetica tenniscore. Tra gonne a pieghe, maglie polo, sneakers e calzettoni... che anche lo street style ci insegna a indossare in modo impeccabile

Rendiamo grazie a Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino: dall’uscita del film che vede Zendaya come protagonista, nella moda non si parla altro che del grande ritorno dell’estetica tenniscore. Annota mentalmente il nome di questa tendenza, perché definirà inevitabilmente (anzi, ha già iniziato a farlo) il guardaroba della primavera 2024.

Cos’è l’estetica tenniscore?

Maglie polo, gonne a pieghe, golfini con scollo a V, sneakers: incredibile ma vero, c’è già una grande simmetria tra i look di Zendaya (sia quelli sul grande schermo sia quelli alle première del film) e i look delle it-girls che hanno già iniziato a padroneggiare il trend nello street style. Anzi, c’è di più: secondo The Guardian, l’avvento del tenniscore sta interessando anche le piattaforme di compravendita online. Su Depop, ad esempio, la ricerca delle gonne da tennis e delle maglie polo è rispettivamente aumentata del 52% e del 53%. È di un ritorno che però si tratta perché, in tutta verità, l’estetica tenniscore non è mai realmente uscita dal radar. Basti pensare alla giocatrice di tennis francese Suzanne Lenglen, che già negli Anni Venti dettava tendenze in campo.

Foto IPA. Zendaya in tenuta da tennis alla première di Challengers a NY.

Come interpretare la tendenza tenniscore?

1. Il vestito con colletto polo

Un’interpretazione glamour dell’estetica tenniscore è possibile? Sì, certo che sì. Lo street style della primavera 2024 punta sul minidress in chiave maglia polo, ma con orlo piumato. La versatilità fa da padrona: con un paio di sneakers, la tendenza potrà essere interpretata restando fedeli al mood sportivo. In alternativa, sì anche a slingback con tacco stiletto per un risultato finale dalle sfumature chic. Quanto agli accessori, clip per capelli (con cristalli, per un vero effetto bling-bling) e borsetta cromaticamente en pendant da portare a mano (questa in foto è griffata Miu Miu: un sogno).

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La maglia a trecce con scollo a V

Finché il caldo non esploderà definitivamente, potremo concederci la possibilità di sperimentare i maglioncini a trecce (quelli più leggeri, naturalmente) nei nostri look. È ancora una volta lo street style a offrirci l’ispirazione: eccolo stratificato sopra una candida camicia bianca e portato con una gonna in denim. Approvatissima anche l’eventuale sostituzione con un paio di normali jeans. In sostituzione degli stivali, infine, chiamiamo in gioco un paio di pratiche sneakers bianche.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La minigonna a pieghe con maglia polo

Dal campo da tennis al guardaroba, e viceversa. Cosa indossare per riprodurre fedelmente il look di una vera giocatrice di tennis? Proprio come ci sta già insegnando Zendaya (in foto, più sopra), così lo street style rincara la dose di ispirazione: la minigonna a pieghe si porta con maglia polo oversize inserita all’interno. Che non manchi anche la felpa, annodata in vita o morbidamente appoggiata sulle spalle. L’allure del look resta di imprinting sportivo: calzettoni, sneakers e occhiali da sole completano la mise.

Foto Launchmetrics/Spotlight