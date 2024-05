F lat o con il tacco, di giorno o di sera: i sandali neri sono adatti in ogni momento della giornata. Ma come sfoggiarli in modo impeccabile? Ce lo spiegano le protagoniste dello street style in 5 look da cui prendere subito ispirazione

Potere dei sandali neri, vieni a noi. Un colore classico che sta bene con tutto e una versatilità in termini di modelli – flat, con tacco a blocco, con zeppa o tacco stiletto – che si presta agli styling in ogni occasione: scopriamo subito come indossarli in 5 look street style perfetti per interpretare le tendenze moda primavera-estate 2024.

Sandali neri: come abbinarli se sono bassi?

I sandali neri flat (o con tacco basso) sono adatti a un abbigliamento casual chic da sfoggiare durante il giorno. Sì ai pantaloni sartoriali ma anche alle gonne, portati con top di raso o seta su cui andremo ad aggiungere un morbido blazer tono su tono. Sperimentali anche con abiti midi, da quelli in fresco lino (che quando farà caldo saranno un vero e proprio must-have) a quelli più eleganti come, ad esempio, il celebre little black dress (di cui non ci si stanca mai).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sandali neri: alti anche di giorno? Sì, mille volte sì

Il tuo stile è più in linea con i tacchi alti? Bene, cominciamo dai tacchi a blocco. Fonte di ispirazione in questa mise a prova di tendenze moda primavera 2024 è la meraviglia Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. In questo look street style paparazzato a Parigi, la vediamo indossare pantaloni in denim dal taglio dritto e l’orlo sfilacciato, sotto cui trionfano i sandali neri con plateau e maxi tacco a blocco. Al di sopra, un lungo chemisier portato (sensualmente) con una spalla a vista. Un modo furbo e sofisticato di far sfoggio dei sandali neri alti anche di giorno.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Per i look da sera, total black e tacchi stiletto

Evviva la sofisticatezza del total black! Per i tuoi look da sera più eleganti, proponiamo un’idea di styling in cui i classici sandali neri con tacco stiletto vengono proposti insieme a un minidress tono su tono. Per copiare il look, identifica un abito dal colletto stondato e, se vorrai indossarlo anche di giorno, punta sull’abbinamento con gli occhiali da sole. Una borsa a tracolla portata a mano oppure una clutch completeranno la mise.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sandali con zeppa, evviva la comodità!

Sempre più in voga, i sandali con zeppa – oltre a slanciare la figura femminile – sono anche pratici perché tendono generalmente a essere più comodi. Questo fa di loro perfetti alleati per abbinamenti con ogni tipologia di look. Qualche esempio: ben si sposano con abiti lunghi, così come possono trovare un ottimo connubio con i jeans a sigaretta. O ancora, è molto interessante l’abbinamento con la gonna, che sia lunga o corta poco importa, staranno sempre bene. Infine, per chi se la sente di osare, via libera agli shorts.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I sandali gladiatore sono tornati

Ebbene sì, i sandali gladiatore sono tornati. O forse, in tutta verità, non erano mai andati via. Ne troveremo tantissimi nelle collezioni moda estate 2024, tanto meglio portarci avanti: come si indossano? Rispondiamo alla domanda offrendoti come fonte d’ispirazione una mise molto semplice da replicare. Pantaloni morbidi dalla silhouette a palloncino e una camicia in denim da inserire all’interno. Infine, la borsa a secchiello da portare a tracolla: l’accessorio che fa da conditio sine qua non tra le tendenze di stagione!

Foto Launchmetrics/Spotlight