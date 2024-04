A gatto, da aviatore o a tutto tondo? Montatura classica, colorata o con glitter? Ecco la nostra guida agli occhiali da sole della primavera-estate 2024. Tra ispirazioni a prova di street style e tante proposte shopping da scoprire subito

Dire “occhiali da sole” spalanca le porte dell’immaginario collettivo: ognuna di noi avrà senz’altro i propri gusti, differenziandosi nello stile attraverso la scelta dell’accessorio che meglio risponde alla propria idea di conditio sine qua non. Fortuna che a darci ispirazione è lo street style: i look delle it-girls hanno già decretato quali saranno le tendenze primavera-estate 2024 in fatto di occhiali da sole. Più sotto ti proponiamo le tre più amate oggi (ma anche di ieri e domani ancora), per poi passare all’azione con una selezione shopping curata per te.

Occhiali da sole da donna: le tendenze street style

Lascia che sia lo street style delle it-girls a guidarti attraverso le migliori tendenze in fatto di occhiali da sole. Perfette per non passare inosservate, le silhouette a gatto sono sceniche e ricordano il fascino delle vere dive anni Cinquanta (e delle grandi icone del mondo cinematografico del calibro di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany). Questa primavera, sperimentati nelle montature a gatto con lenti tono su tono: quelle di colore nero, come ci mostra in foto l’influencer tedesca Caroline Daur, conferiranno al tuo look tantissima coolness.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Voglia di un effetto a tutto tondo? Lo street style pronuncia un sonoro sì anche agli occhiali dalle silhouette sferiche e bombate. La tendenza è irrinunciabile, si addice in modo particolare a chi ha un volto ovale (ma non per questo dovrai sentirti scoraggiata se le linee del tuo viso tendono a essere squadrate) e, come il look in foto sotto ci insegna, ben si presta allo styling con maxi orecchini oro per un risultato finale sofisticato e chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Logomania, portaci via! La tendenza più odi et amo di ogni stagione torna a creare uno spaccato nell’opinione collettiva: logo a vista sì o logo a vista no? Con gli occhiali da sole è facile giocare con il concetto di status symbol: Prada, Miu Miu, Gucci e Saint Laurent sono solo alcune delle tantissime griffe che ci fanno gola. Gli occhiali da sole firmati rappresentano anche una tipologia di accessorio molto più accessibile rispetto a una borsa o la piccola pelletteria. Ergo, una coccola alla prossima sessione di shopping non può negarcela nessuno!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i must-have della primavera-estate 2024

Dalle giornate primaverili a quelle calde dell’estate, questi occhiali da sole che abbiamo selezionato per te ti faranno compagnia nel migliore dei modi. Saranno veri alleati di stile, perfetti da avere sempre con te in borsa (ma nella loro custodia protettiva, of course) e da tirar fuori al momento opportuno per proteggere gli occhi ed elevare al quadrato il tuo stile. Abbiamo intercettato i modelli più interessanti: montature effetto-tartarugato; glitter e nuance pastello; piccoli loghi a vista; profilature metalliche dorate e modelli in stile aviatore. A ognuna il suo!

Con effetto tartarugato scuro, Chanel (€360)

Squadrati con mini logo, Emporio Armani, su Zalando (€135)

Rotondi e con logo, Loewe, su MyTheresa (€445)

A gatto con glitter e lenti colorate, Miu Miu, su MyTheresa (€200)

Con silhouette geometrica e lenti polarizzate, Polaroid (€69)

Con forma a farfalla, Furla (€139)

Modello aviatore classico, Ray-Ban (€163)

Effetto tartaruga con lenti polarizzate, Izi Pizi (€50)

Con montatura trasparente colorata, Etnia Barcelona (€179)

Con silhouette a occhi di gatto, Ralph Lauren (€280)