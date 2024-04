P ratiche, versatili, sicuramente più comode dei tacchi a spillo: le scarpe con la zeppa sono tra le protagoniste di questa stagione. Dalle décolletées ai sandali passando per sneakers e stivaletti: scopriamole (tutte) subito

Scarpe con la zeppa, tocca a voi. Se lo street style ha già cominciato a mostrarci le infinite strade di styling all’insegna della moda primavera-estate 2024, non resta che assimilare subito ogni idea per i nostri look. Dai sandali che sfoggeremo durante la stagione calda agli stivaletti perfetti per il transition style di questa primavera e del prossimo autunno, abbiamo identificato tutte le scarpe must-have che potrebbero darci infinita soddisfazione tra look casual ed eleganti.

Scarpe con la zeppa: le tendenze dallo street style

Non è mai andata via, e questo è un dato di fatto. Ma che la zeppa sia diventata una tendenza scarpe onnipresente nello street style di questa primavera è senz’altro una certezza ancor più tangibile. Londra, Milano, New York, Parigi: nelle capitali della moda si respira il ritorno di questo diktat tutto all’insegna della comodità. Perché se è vero che i tacchi a spillo sono indice di sensualità e femminilità, le zeppe non sono da meno. L’importante – e questo lo confermano i migliori look street style da cui prendere ispirazione – è sapere che tipo di risultato si desidera ottenere dal proprio ensemble. Chic e sofisticato? Sì alle zeppe, ma solo se protagoniste di slingback e décolletées. Cool e a tratti urban? Via libera alle sneakers. Sempre con la zeppa, ça va sans dire.

Décolletées, slingback, sneakers, ma non solo: con la moda estate 2024 prossima all’arrivo, possiamo cogliere questa occasione per dare uno sguardo anche alle scarpe estive. I sandali con la zeppa si confermeranno ancora una volta un trend indiscusso della stagione calda in arrivo, così come anche le espadrillas con suola in corda. Le it-girls non rinunciano neppure ai sandali infradito con suola flatform: un modo molto cool per abbracciare il minimalismo.

Quanto a come indossare le scarpe con la zeppa, tutto dipenderà dal modello che sceglierai. Sandali ed espadrillas (ma anche gli stivaletti aderenti) ben si sposano con le gonne midi: in foto sotto ti proponiamo un look da cui prendere ispirazione o da copiare alla lettera. Puoi giocare con il ton sur ton o creare contrasti di colore, restare fedele alla bralette sotto un blazer (se sei temeraria) oppure optare per una T-shirt di cotone inserita ad arte all’interno della gonna.

Shopping di primavera: guida all’acquisto

Tre, due, uno, via. Passiamo all’azione: quali scarpe con la zeppa acquisterai per il tuo guardaroba di stagione? La moda primavera-estate 2024 ci invita a spaziare dalle slingback alle décolletées, dai sandali alle sneakers passando – perché no? – agli stivaletti che anche a fine estate ricominceremo a sfoggiare dopo una breve pausa. La praticità resta una prerogativa essenziale ma versatile, motivo per cui potrai reinterpretare questa tendenza in modo casual, sportivo o elegante. Sentiti libera di giocare anche con i colori più energici e non soltanto con il nero (un grande classico, che non deve né può mancare mai).

Décolletées slingback con zeppa, Conté Studio 1978 (€69,99)



Slingback con zeppa in pelle effetto-metallizzato, By Far, su Farfetch (in saldo a €279)

Espadrillas con suola in corda e lacci, Zara (€49,95)

Sneakers con la zeppa, Geox (€149,90)

Stivaletti con zeppa in pelle scamosciata, Stuart Weitzman (in saldo a €375)

Décolletées a punta con zeppa, Stefanel (€150)

Sneakers con zeppa, Converse All Star (€130)

Sandali con zeppa, Cavallini (€279)

Sandalo con zeppa da donna in pelle, Stonefly (€120)

Mule a punta con zeppa, Mango (€79,99 in esclusiva online)

Mules in raso colorato con zeppa, Primadonna (€59,99)

Espadrilles con zeppa, Manebì, su Farfetch (€155)

Décolletées con zeppa effetto-vernice, Raid, su Zalando (€42,99)