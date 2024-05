F ianchi, cosce, seno: tutto è perfetto del tuo corpo, non dimenticarlo mai. Va solo identificato il costume da bagno giusto per te, perché tu possa sentirti a tuo agio anche in spiaggia o in piscina. Quindi, prima di fare shopping, ricorda di spuntare questa lista di consigli utili pensati per te

L’estate è in arrivo, e già si pregusta il profumo del mare! Qualcuna di noi ha già cominciato a sbirciare i costumi da bagno di tendenza nella prossima stagione calda, ma come scegliere quello giusto per il proprio corpo? Questa guida di stile è dedicata alle donne reali, dal fisico perfettamente imperfetto e la silhouette curvy. Seno, cosce, maniglie dell’amore: tutto può (e deve) essere valorizzato al meglio, facendoci sentire uniche nella nostra pelle e nel nostro corpo. Ecco perché anche il costume da bagno deve necessariamente rispettare le nostre esigenze (e non gli stereotipi di bellezza!).

1. Scegli la taglia giusta per te

Un primo consiglio, per scegliere il costume in modo appropriato, è quello di guardare con gentilezza alle caratteristiche del proprio fisico, nutrendo amore e orgoglio per le proprie forme generose. Estrema precisione dovrà innanzitutto essere riposta nella scelta della taglia del costume: se la taglia 50 è quella che ti sta a pennello e ti fa sentire bene, scegli la 50. Senza provare ad “entrare” in una 48 solo perché sfidata dalla taglia in meno sul cartellino. Non costringerti mai a stare dentro a una misura che non rispetta e onora le tue forme. Prima regola, dunque, nella scelta di un costume è: comodità.

2. Punta su un reggiseno rinforzato

Nella scelta di un costume da bagno è anche molto importante che questo sia in grado di sostenere il tuo seno in modo adeguato. Sappi dunque che i seni generosi hanno sempre bisogno del supporto giusto. Quindi evita, se possibile, improbabili bikini a triangolo ed orienta invece la tua scelta verso graziosi modelli con reggiseno rinforzato a doppia stoffa, con allacciatura posteriore, spallina doppia o ferretto. La regola vale anche per i costumi interi.

Foto Getty

3. Scegli il pezzo di sotto più opportuno per te

Dalla parte di sopra, si passa ora a quella di sotto. Come scegliere lo slip più adatto? Di nuovo, sii accogliente con il tuo corpo e ricorda di sfoggiare il tuo costume da bagno con naturale disinvoltura. Faranno al caso tuo culottes e classici slip, sempre appropriati per esprimere la femminilità in modo spontaneo. Oppure mutandine che coprono per intero i fianchi e scendono sotto i glutei. Potresti desiderare evitare perizomi e brasiliane, oppure sentirti self-confident nell’approcciarli: a te la scelta.

4. Considera sempre la comodità

Infine, un ultimo consiglio: quando sei in spiaggia, non nasconderti dentro improbabili parei, larghe T-shirt, pantaloni senza forme. Il tuo fisico merita di stare comodo e di sentirsi coccolato: solo così potrai veramente sentirti a tuo agio. Onora la tua femminilità: sei una dea, non dimenticarlo mai!