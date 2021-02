S e siete alla ricerca di qualche idea originale per e siete alla ricerca di qualche idea originale per festeggiare San Valentino 2021 ecco una raccolta di proposte speciali per trascorrere insieme il 14 febbraio, anche a distanza.

San Valentino 2021

La festa degli innamorati si avvicina, organizzate qualcosa di speciale. Il 2021 mette a dura prova le coppie che devono fare i conti con le restrizioni delle regioni su spostamenti, cene fuori e viaggi ma ci sono tantissimi modi per trascorrere una serata romantica in occasione di San Valentino.

Anche prima che ci mettesse lo zampino la quarantena moltissime coppie amavano trascorrere la giornata di San Valentino a casa ma se prima era una scelta, ora dopo un anno le idee iniziano a scarseggiare, soprattutto per chi sta vivendo una relazione a distanza. Con un po’ di pianificazione e le nostre idee però potrete trascorrere un San Valentino sfavillante.

San Valentino si festeggia tradizionalmente il 14 febbraio di ogni anno: si tratta di una ricorrenza istituita nel 496 d. C. Nel 2021 festeggiamo San Valentino di Domenica.

Ma perché proprio San Valentino e perché questa festa è dedicata agli innamorati? Sembra che questa ricorrenza sia stata istituita per soppiantare una precedente festa pagana, i Lupercalia, che ricorrevano a metà febbraio e che avevano carattere decisamente licenzioso.

Quanto alla scelta del santo, le possibili origini di San Valentino come protettore degli innamorati sono svariate, ma la maggior parte delle leggende si basano su una vicenda in cui il santo avrebbe favorito o protetto due innamorati.

Festeggiare San Valentino 2021 vuol dire purtroppo fare i conti con le restrizioni relative al Covid: il che vuol dire che organizzare un viaggio per San Valentino è nettamente fuori questione.

Ad ogni modo San Valentino 2021 cade di domenica, il che vuol dire che nelle zone "gialle", in cui almeno di giorno sarà possibile accedere ai ristoranti o comunque trascorrere del tempo fuori casa. Bisognerà quindi lavorare di fantasia e creatività: organizzando qualche attività (rigorosamente a due) che si possa fare restando rispettosi delle regole. Oppure ancora meglio: organizzarsi tra le mura di casa, se ci pensate bene le idee non vi mancano.

Dove si può andare a San Valentino 2021?

Tra le idee regalo più gradite di sempre per San Valentino c’erano i viaggi ma la situazione attuale non ci permette di prendere treni, aerei o anche solo l’auto per improvvisare una fuga (almeno per chi è in zona rossa) ma per gli appassionati del settore esistono alternative. Sono numerosi i musei che aprono le porte virtuali per poter fare visite guidate e tour dal divano di casa. Non solo musei italiani ma anche da tutto il mondo che vi permetteranno di viaggiare con la fantasia e ritornare a sognare di partire quanto prima. L’idea in più? Potete scegliere di visitare un museo di una città che vorreste visitare insieme.

Un grande classico di San Valentino sono le frasi romantiche da dedicare all'amato o all'amata: non abbiate paura di essere troppo sdolcinati, un auguro romantico può riempire il cuore e migliorare la giornata.

E in effetti, anche in assenza di regalo di San Valentino un romantico biglietto con una bella frase ad effetto è una sorpresa davvero gradita per tutti. Se pensi di non essere brava con le parole attingi a frasi e aforismi romantici famosi o di grandi scrittori.

Regali di San Valentino: idee per lui e per lei

Un grande classico di San Valentino sono senza dubbio i regali romantici. In molti li snobbano temendo di apparire sdolcinati, ma in realtà un pensier da dedicare alla persona amata è sempre un bel gesto. In più in una fase in cui gli svaghi sono decisamente pochi perché non gratificarsi a vicenda con un regalo pensato, anche senza spendere cifre folli?

Se sei in cerca del regalo perfetto per festeggiare San Valentino dài un'occhiata alle nostre guide:

Il 2021 fa sovrapporre San Valentino e il periodo di carnevale, questo vi permetterebbe di dar vita ad una festa degli innamorati non sfacciatamente romantica ma anche divertente. Indossate una maschera, scegliete un tema e lasciate che il resto venga da sé, c’è chi giura che il gioco di ruolo sia un ottimo modo per risvegliare la passione anche dove subentra la routine. Dai un'occhiata anche alle nostre idee per il Kamasutra di San Valentino.

Look per San Valentino: come sentirsi bellissime

Anche se non si può andare a cena fuori nelle regioni gialle si possono svolgere tantissime attività durante la giornata, sempre nel rispetto delle regole. Quindi per la giornata di San Valentino anche l'outfit vorrà la sua parte, e anzi può diventare davvero una bella occasione per curare il nostro look e sentirci belle e uniche. Questo vale anche se si resta in casa. Scegli il tuo stile preferito: casual, iperfemminile e romantico o trendy e scegli il tuo outfit per San Valentino.

Non c’è nulla di più afrodisiaco del cioccolato; l’ingrediente che non deve mai mancare nella dispensa e nella ricetta di un dolce può diventare il protagonista di un piatto da preparare insieme. Se volete stupire chi amate preparate la cena ma cercate il coinvolgimento nella preparazione del dolce, questa vicinanza riaccenderà la passione.

Ecco 3 ricette di dolci da preparare per San Valentino:

Trasformate la vostra casa in una Spa

Al momento trascorrere un fine settimana alle terme o in un hotel con Spa non è possibile quindi perché non ricreare la stessa atmosfera a casa? Accendete le candele, concedetevi un massaggio rilassante da farvi a vicenda poi fate un lungo bagno caldo insieme e infine se siete entrambi vanitosi divertitevi con maschere viso colorate e idratanti.

Organizzate un picnic … in salotto

Riuscite ad immaginare qualcosa di più dolce, vintage e romantico di un picnic? In qualsiasi commedia romantica che si rispetti c’è sempre una scena al parco con una tovaglia a quadri e deliziosi finger food da preparare in anticipo.

Le temperature però non permetterebbero comunque di sedersi al parco e gustarsi un pranzo tranquilli al sole quindi piano B: stendete una tovaglia o coperta sul pavimento del salotto, utilizzate il vostro kit da picnic e preparate una cena ricca di finger food. Il tocco in più? Scegliete un vino di qualità per brindare al vostro amore.

Ordinate una cena stellata

I servizi di delivery possono portare a casa vostra di tutto: hamburger, sushi, primi di pasta e molto altro ma che ne pensate di una cena stellata? Moltissimi ristoranti dai costi solitamente proibitivi stanno creando menù più accessibili per raggiungere gli appassionati di cucina. Anche chi vive una relazione a distanza può usufruire dell’idea, in questo caso più che focalizzarvi su un singolo ristorante scegliete lo stesso piatto e cenate davanti alla webcam, vi sentirete un po’ più vicini.

Trasformate il salotto in una sala da ballo

Le discoteche sono ormai un ricordo eppure con un po’ di ingegno si può ricreare nel proprio salotto una sala da ballo, in più online sono disponibili tantissimi corsi che potrete iniziare a frequentare insieme per crearvi un nuovo hobby di coppia.

Organizzate una serata cinema

Questo ultimo anno ha visto le coppie diventare vere esperte di film e serie TV con maratone di interi pomeriggi e serate. La serata cinema per San Valentino potrebbe sembrare un’idea banale ma non lo è: via libera ai film d’amore ma perché non divertirsi con una maratona a tema Marvel o con una serie TV divertente? Preparate i popcorn e gustatevi una serata semplice insieme. Se state vivendo una relazione a distanza potete godervi la serata cinema sincronizzando l’inizio del film, non sarà come essere insieme sul divano ma sicuramente vi sentirete meno distanti. Su DmNow trovate la guida con tutti i i film di San Valentino su Netflix, Disney+, Amazon Prime e Nowtv.

Ecco 5 film romantici da vedere a San Valentino:

Chiamami con il tuo nome

Harry ti presento Sally

Orgoglio e pregiudizio

Moulin Rouge

Le pagine della nostra vita

Chi ha detto che San Valentino è una festa di coppia si sbagliava, il 14 febbraio è la festa degli innamorati e l’amore si manifesta sotto tantissime forme, anche quello per se stesse. Se siete single godetevi la giornata ordinando dal vostro ristorante preferito, concedetevi una maratona della vostra serie TV del momento e coccolatevi con una beauty routine tutta per voi.