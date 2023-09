I gioielli con le perle sono il focus indiscusso di questa stagione: dalle passerelle delle sfilate al nostro portagioie, scopriamo subito 10 proposte - tra collane, anelli, bracciali e orecchini - che ameremmo sfoggiare ora (e per sempre)

Se non sei superstiziosa, sei nel posto giusto. Tradizione vuole che le perle portino lacrime (specialmente se regalate), ma le sfilate delle collezioni moda autunno-inverno 2023-2024 dimostrano il contrario. Anzi, rinforzano una delle maggiori credenze di Coco Chanel: “Una donna ha bisogno di fili e fili di perle”, diceva Mademoiselle. L’avvento dell’estetica #pearlcore tra millennial e Gen Z ci rassicura poi ancor di più: sì, il momento di onorare i gioielli con le perle (anche quelli della nonna) è finalmente arrivato e noi non ci sottrarremo. A tal proposito, ecco per te un vademecum completo di tutto: dallo styling – courtesy le sfilate per la nostra meritata dose di ispirazione – fino alle proposte shopping da acquistare adesso. Che la caccia ai tuoi gioielli con le perle abbia inizio!

Tendenza perle: le ispirazioni dalle sfilate autunno-inverno 2023-2024

I millennial e la generazione Z hanno persino dato un nome – e un hashtag – a questa estetica: #pearlcore. I look all’insegna delle perle passano per i dettagli più minuziosi, proprio come ci mostra la stilista fiore all’occhiello della settimana della moda di Londra. La designer di origini irlandesi Simone Rocha ha fatto dell’uso delle perle la sua signature, ricorrente nei ricami dei vestiti come degli accessori. Per l’autunno-inverno 2023-2024, ritroviamo piccole perle sui calzini e ovviamente l’accessorio più iconico del brand omonimo: la clutch dall’effetto madreperlato.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Simone Rocha autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Simone Rocha autunno-inverno 2023-2024.

A queste ispirazioni tout court, si sommano poi i gioielli con le perle: in passerella da Chanel, la direttrice creativa Virginie Viard li utilizza per arricchire lo styling delle giacche in tweet, tessuto che fu molto caro a Mademoiselle Gabrielle e alla storia della maison. E se Chanel opta per una strada più minimalista, assai più caratterizzanti sono le proposte firmate Etro ed Emporio Armani: sia Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro, sia re Giorgio optano per il layering, cioèla stratificazione di più fili e fili e fili di perle. Per un risultato davvero maxi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Etro autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani autunno-inverno 2023-2024.

Guida shopping: i gioielli con le perle da comprare ora

Raffinati, eleganti, preziosi o addirittura preziosissimi, i gioielli con le perle sono sempre una vera certezza. Passa il tempo, ma non il fascino che esercitano. E anche quando sono oggetto di reinterpretazione – attraverso forme, colori, materiali – da parte dei brand, continuano a raccogliere consensi e ad attrarre un pubblico sempre maggiore. Sì, perché i gioielli con le perle sono perfetti a tutte le età. Sono un regalo sempre gradito, un accessorio prezioso da custodire, amare e indossare nel tempo a prescindere dall’alternarsi delle tendenze. In questa guida shopping ne abbiamo selezionati 10 per te, tra collane, bracciali, anelli e orecchini (e avendo cura di rispettare ogni budget). Quale di loro ti fa battere il cuore?

Collana in oro e perle, Morellato (€119)

Orecchini in oro e perle, Bluespirit (€99)

Bracciale in argento con perle, Pandora (€149)

Anello elastico in argento con galvanica oro e perle, Rue des Milles (€50)

Collana lunga con cristalli e perle, Boccadamo (€79)

Bracciale in argento con perle di fiume, Amen (€59,90)

Orecchini in argento con placcatura oro rosa, con pietre naturali e perle. Rossoprezioso (€64)

Girocollo in argento con galvanica oro rosa e perle, Maman et Sophie (€195)

Orecchini in oro rosa con diamanti bianchi e perla barocca, Crieri (€2020)

Mono orecchino in oro giallo, con diamante e perle. Le Bebè (€190)