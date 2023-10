C he nessuna osi definirlo (solo) il maglioncino della nonna. Perché, sì, il maglioncino "della nonna" è tornato davvero. Ed è incredibilmente cool

Quando sfilate e street style sono d’accordo, il gioco è fatto: abbiamo una tendenza moda elevata al quadrato. Con il maglioncino grigio va proprio così: è il diktat assoluto dell’autunno-inverno 2023-2024, lo abbiamo visto in passerella ma anche nei look delle it-girl che ci ispirano di più. E poi, lasciatelo confessare: il maglioncino grigio è timeless! Lo indossi con i jeans ma anche con le gonne abbinate, i pantaloni con le pinces, persino sopra i joggers. Pronta a scoprire come indossarlo e quale comprare?

Le ispirazioni dalla moda autunno-inverno 2023-2024

E chi l’avrebbe mai detto che un capo basic, semplice e dal potenziale sottostimato potesse diventare il must-have assoluto del guardaroba femminile? Ammettiamolo, dai, il maglioncino grigio è uno dei quei capi che spesso abbiamo bistrattato (sigh), lasciandolo nel guardaroba in favore di qualcosa di più brioso e colorato. Eppure, già quando abbiamo iniziato a ragionare sui capi fondamentali di un buon capsule wardrobe (con l’ambizione di costruire il nostro!), ne avevamo intraviste tutte le sue possibilità latenti. Numero uno? È un ottimo investimento se acquistato di buona qualità. Ed è anche capace, come ha dimostrato la collezione Miu Miu autunno-inverno 2023-2024, di esprimere la femminilità in modo intellettuale.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2023-2024.

Alla presentazione di Loro Piana, invece, il maglioncino grigio a trecce si è fatto tramite di un’altra tendenza moda fortemente in voga: il quiet luxury. Un lusso non ostentato, non dichiarato, ma anzi espresso in sordina, quasi sottovoce e con capi artigianali di altissima qualità. E se Miu Miu ci ha invitato a indossare il maglioncino grigio con cardigan tono su tono e pantaloni neri con le pinces, da Loro Piana arriva l’ispirazione per una mise monocromatica, all’insegna delle mille sfumature del grigio. Il risultato è un look casual ma sofisticato, che chiama in causa i pantaloni a vita alta, il blazer, il cappotto e anche le ballerine nere.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Loro Piana autunno-inverno 2023-2024.

Le idee street style per indossare il maglioncino grigio

Veniamo ora ai look street style: il maglioncino grigio ha già conquistato anche i cuori di it-girls e fashioniste che ne hanno fatto la propria tendenza moda autunno 2023. C’è chi non rinuncia alla versione griffatissima, che abbraccia la logomania: ecco il logo Fendi presidiare il maglioncino grigio del look che ti proponiamo subito sotto. Che sia d’esempio, naturalmente, per lo styling: è abbinato a pantaloni ampi e morbidi, in raso dalla finitura lucida, e ad accessori rosso corallo per un boost di energia.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Assai bon ton, forse velatamente borghese nel mood, è il look della it-girl Tamu McPherson – in foto sotto – che ha trovato un’alleata perfetta per il maglioncino grigio: la gonna abbinata, sempre in lana a trecce e dello stesso identico colore. Scacco matto al classico tailleur.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Guida allo shopping: i maglioncini grigi da comprare ora

Passiamo finalmente allo shopping! Quale maglioncio grigio scegliere per il tuo guardaroba? Ecco la nostra selezione, sempre a portata di budget. Il colore varia nelle sfumature possibili, le silhouette invece si alternano. Troverai i tagli cocoon che avvolgono il corpo come una coccola ma anche quelli più aderenti e attillati per evidenziare il punto vita. Anche le trame cambiano: a trecce, a coste o con dettagli cut-out. Infine, spazio alle composizioni: lana Merino, cashmere, misto lana… Buona caccia al (tuo) tesoro!

In lana pregiata, Uniqlo (€34,90)

In lana intrecciata, Dixie (€99)

In pura lana Merino, Benetton (€55,95)

In misto lana e cachemire, Pennyblack (€149)

In tessuto misto, Pepe Jeans (€75)

In filato di tweed, Weekend Max Mara (€185)

Con dettaglio cut-out, Motivi (€69,90)

In maglia sottile, H&M (€25,99)

In misto lana, Zara (€39,95)

a trecce in lana e cashmere, Ralph Lauren (€229)