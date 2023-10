G O BIG OR GO HOME: il mantra della moda autunno-inverno 2023-2024 ha parlato. E le tendenze gioiello, che ne sono lo specchio, ci guidano alla scoperta dei bracciali maxi. Veri protagonisti (assoluti) dei nostri look

Minimalismo? Tutt’altro. Agli antipodi del chiacchieratissimo quiet luxury di cui tanto si parla, le tendenze moda di questa stagione sussurrano massimalismo con gioielli dalle dimensioni esagerate. Vedere per credere i bracciali, che al polso si trasformano in catalizzatori assoluti di attenzione. Su di loro sono puntati anche i nostri riflettori: preziosi o semplici, le loro proporzioni inaspettate creano un autentico effetto WOW a cui è impossibile resistere. Come si indossano? Scopriamolo subito attraverso i migliori bracciali maxi delle sfilate autunno-inverno 2023-2024.

Maxi ma preziosi, con perle e cristalli

Perle, perline, cristalli e un indiscutibile effetto bling-bling: i bracciali preziosi della moda autunno-inverno 2023-2024 rubano la scena, e noi glielo consentiamo. In passerella da Vaillant Studio si indossano a contrasto su tessuti neri, perché la loro luminosità sia evidenziata. Lo stilista americano Brandon Maxwell invece li propone come aggiunta non plus ultra su look minimali e monocromatici, come massimo punto luce (e di attenzione). Che le prossime foto siano di ispirazione, soprattutto per non strafare: lascia che il bracciale maxi sia il focus del look, senza esagerare con orecchini e collane.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vaillant Studio autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Brandon Maxwell autunno-inverno 2023-2024.

Bracciali maxi: la tendenza metallo

Iconici o astratti? Nell’amplificare le proporzioni, i bracciali maxi di Gucci per la stagione autunno-inverno 2023-2024 ci ricordano quale sia la signature della maison, oggi guidata dal neo direttore creativo Sabato De Sarno: il morsetto, dalla forte ispirazione equestre (che è pilastro fondante nella storia della griffe fiorentina), contraddistingue così il bracciale in metallo argentato di questa stagione. Anche Giorgio Armani punta sul colore argento, ma il bracciale (a molla) si indossa all’altezza del gomito e non più al polso.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Giorgio Armani autunno-inverno 2023-2024.

Forme fluide contraddistinguono invece i bracciali portati in passerella da Jil Sander e Rokh. La vera novità di qusta stagione? Si indossano a contatto con la pelle… o sulla manica di un trench di pelle, proprio come propone Rokh facendone un elemento fortemente caratterizzante.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Jil Sander autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Rokh autunno-inverno 2023-2024.

Bracciali maxi: sfumature oro e bronzo

E infine, oro e bronzo: due colorazioni che caratterizzano i bracciali maxi in formato bangle, così come avvistati in passerella da Saint Laurent e Zimmermann. Se, tuttavia, nel caso di Saint Laurent vengono indossati con tessuti dalla finitura lucida ma in colorazioni a contrasto (come il nero e il borgogna), nel caso di Zimmermann il look viene costruito creando una combinazione cromatica infallibile: gioielli oro + vestiti oro (e la tendenza si eleva al quadrato). L’accento glamour finale? Occhi puntati sul bracciale maxi di Luisa Spagnoli, impreziosito da gemme colorate.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Zimmermann autunno-inverno 2023-2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli autunno-inverno 2023-2024.