Siamo nel pieno del fashion month e dopo New York e Londra, tocca a Milano accendere i riflettori delle passerelle. Ma oltre alle sfilate, si accendono i motori anche di eventi e presentazioni: qui la nostra selezione di imperdibili

Milano si prepara a essere il place to be: dal 23 al 29 settembre si preparano a sfilare le collezioni della prossima Primavera/Estate 2026. In un momento di grandi cambiamenti per la moda, l’attesa non può che essere alle stelle. Con grande sorpresa lunedì 22 settembre Demna Gvasalia, ex direttore creativo di Balenciaga, ora da Gucci, ha già presentato sui social le sue prime creazioni per la maison fiorentina. Per il primo debutto non è prevista una sfilata, ma un evento intimo, il 23 settembre, che promette già di essere il più chiacchierato della settimana milanese.

Anche Versace sceglie la stessa formula per rendere noto il lavoro del neo eletto Dario Vitale. Tra gli esordi, attesissimi anche quello di Louise Trotter – la prima designer donna da Lacoste nel 2018 – ora alle redini di Bottega Veneta, e di Simone Bellotti che dopo l’addio a Bally, va in scena da Jil Sander. Insomma, questa settimana della moda promette grandi emozioni (così come quella di Parigi, a seguire). Ma oltre alle sfilate c’è di più: ecco quindi presentazioni e eventi da non perdere durante la Milano Fashion Week.

Milano Fashion Week 2025: gli eventi da non perdere

Il nuovo cinema di genere all’Armani/Silos

Inutile dire che uno dei protagonisti di questa Fashion Week sarà ancora Giorgio Armani. Lo stilista, scomparso lo scorso 4 settembre, avrebbe celebrato i 50 anni della sua azienda, ma come avrebbe voluto lui la sfilata (che chiuderà la settimana) e la mostra, 50 anni della Maison Giorgio Armani, alla Pinacoteca di Brera, dal 24 settembre fino al 10 ottobre, ci saranno. Inoltre, l’Armani/Silos si conferma come spazio culturale d’eccellenza con una nuova rassegna cinematografica che celebra il rinnovamento del cinema italiano.

Dal 18 settembre al 16 ottobre, Nuovo Cinema di Genere – seconda edizione della collaborazione con la Fondazione Piccolo America – porta in Via Bergognone cinque opere che ridefiniscono i codici tradizionali del noir, del musical, del melodramma e del coming-of-age. Si parte mercoledì 18 con l’animazione poetica di Simone Massi, Invelle, per proseguire il 25 settembre con l’energia travolgente di Gloria! di Margherita Vicario, musical femminista in costume che ha conquistato critica e pubblico. La rassegna prosegue a ottobre con il crudo realismo di Familia di Francesco Costabile (2 ottobre), l’intimismo spigoloso di Diciannove di Giovanni Tortorici (9 ottobre) e si conclude il 16 con il biopic Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli sulla leggendaria musa dei Velvet Underground.

Ogni proiezione (tranne Invelle, tutte in lingua originale con sottotitoli in inglese) sarà arricchita da incontri con registi e protagonisti, moderati dal giornalista Mattia Carzaniga, confermando l’impegno dell’Armani/Silos nel sostenere il nuovo talento italiano. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il quinto piano de La Rinascente si veste di eleganza contemporanea con il pop-up store di Chiara Boni La Petite Robe, inaugurato il 16 settembre in occasione della Fashion Week milanese. Per tutto il mese, lo spazio ospiterà una selezione esclusiva della collezione Fall/Winter 2025, dove gli abiti da sera dialogano con i look da giorno pensati per la donna che si divide tra impegni di lavoro e mondani. Il temporary store è un’estensione strategica della storica boutique di Via Sant’Andrea 8, offrendo a un pubblico più ampio l’opportunità di scoprire l’universo del brand milanese, da sempre sinonimo di femminilità ricercata e innovazione tessile. Un connubio perfetto tra tradizione sartoriale italiana e visione contemporanea, che trova nella location iconica di Piazza Duomo la sua vetrina ideale.

Her deepness: Coccinelle all’acquario di Milano

Il 23 settembre l’Acquario Civico di Milano si trasforma in un set da sogno per accogliere Her Deepness, la nuova collezione di Coccinelle. Un viaggio nelle profondità marine dove la natura incontra l’eleganza femminile, raccontando storie di forza e bellezza. L’ispirazione arriva dal Giappone, dove le Ama – le leggendarie “donne del mare” – si immergevano in cerca di tesori nascosti. Un gesto coraggioso e poetico, che diventa oggi la metafora di una femminilità capace di scendere in profondità per portare alla luce meraviglie inaspettate. Per l’occasione, l’Acquario è stato rinnovato con cura: panchine riverniciate, cancelli restaurati, nuove luci e grafiche che accompagnano il pubblico in un percorso suggestivo. Ogni dettaglio parla di bellezza condivisa, un valore che Coccinelle celebra e porta avanti anche fuori dalla passerella.

Waves: la moda che non smette mai di muoversi

Il 24 settembre, dalle 15 alle 19, arriva WAVES, il progetto firmato Fondazione Sozzani che celebra il potere del cambiamento e l’energia inarrestabile della creatività. Un collettivo di designer visionari presenterà le sue creazioni in uno spazio fisico che dà voce e visibilità a chi osa andare oltre i confini del già visto. Un temporary store che non è solo shopping, ma un vero viaggio dentro la moda indipendente: dinamica, audace, sempre pronta a reinventarsi.

In viaggio con Montblanc

Chi ha detto che in edicola non ci va più nessuno? Dal 23 al 29 settembre, dalle 11 alle 18, l’edicola di Corso Matteotti 11 assume una nuova veste: Montblanc ne personalizzerà l’estetica in occasione della Milano Fashion Week. Lo stile è ispirato dal cortometraggio diretto da Wes Anderson per la Maison, intitolato Let’s write: in pieno stile Wes, ci troviamo a bordo della Montblanc Voyage of Panama, una finta carrozza di treno che ci porta in giro per il mondo- da Venezia all’Egitto e oltre, per un viaggio che è insieme letterale e metaforico. Così lo spazio espositivo diventa un modo diverso e innovativo per entrare in contatto con il pubblico, che riceverà in regalo una tote bag con il logo Montblanc- all’interno, una gazzetta creata ad hoc per l’occasione, poster e cartoline. Ma non finisce qui: i partecipanti saranno invitati a recarsi nella boutique in Montenapoleone, dove potranno personalizzare la tote bag con calligrafia artistica o scrivere e spedire le cartoline. La Maison, infatti, vuole offrire un tributo al potere della parola scritta e al dialogo tra cultura ed esplorazione.

