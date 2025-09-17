Da quando l’autunno è diventato la stagione dei colori, lasciarsi alle spalle il tripudio di fantasie e abbinamenti estivi è davvero semplice. Sarà per questo che non vediamo l’ora di copiare i look più cool che arrivano dallo street style. Dimentica i total look in salsa blu navy, grigio antracite e nero, perché per essere davvero cool a questo giro ci vogliono delle combo di colore accattivanti, addirittura un po’ audaci. Se che il marrone cioccolato dà il meglio di sè insieme alle nuance pastello è ormai assodato, hai mai provato l’esplosione di calore dell’arancione con il rosso, o l’effetto sorpresa del viola col fuxia? E che dire del verde acido con il glicine? E se queste combo saranno amatissime da chi non ama passare inosservata, c’è un abbinamento soft e chic che conquisterà chi cerca discrezione: il bordeaux con il celeste.

La combo più elegante e inaspettata

Perché l’abbinamento bordeaux e celeste sta già conquistando la passerella più importante, ovvero lo street style? La delicatezza del celeste, dalle sfumature pastello a quelle tendenti al carta da zucchero, si sposa benissimo alla grinta decisa del bordeaux. Il risultato sono dei look perfettamente equilibrati e mai banali. Significa che dovrai vestirti solo con questa combo colori da testa a piedi? Assolutamente no. Anzi, l’abbinamento funziona meglio in tandem: se hai intenzione di regalarti un capospalla o un blazer bordeaux sarà perfetto con camicie, bluse e la maglieria nei toni del celeste che già possiedi.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Ma non è il caso di correre al riparo con i cappotti. Questa stagione di mezzo è il momento ideale per lasciare che l’abbinamento bordeaux e celeste sia il vero protagonista dei nostri outfit: declinando la combo su gonne, pantaloni, top e gilet. E per te che vuoi sperimentare con moderazione: gli accessori saranno tuoi alleati.

Launchmetrics/Spotlight

