B entornato, bikini! Siamo pronte a portare l'operazione tintarella in modalità ON, ma per passare dalla teoria alla pratica abbiamo bisogno del costume da bagno - rigorosamente due pezzi - che fa al caso nostro. Prossimi step? Conoscere le tendenze e intercettare il nostro must-have!

Pronta a sfoggiarli con la massima self-confidence? È il momento di dirottare tutta la nostra attenzione sull'acquisto del bikini che ci accompagnerà nelle nostre avventure estive. In spiaggia come in piscina, un costume da bagno due pezzi ha una missione importante: farci sentire a nostro agio, prima ancora di sentirci al passo con le tendenze swimwear della moda estate 2023. In questa guida shopping abbiamo raccolto le nostre proposte per te, spaziando e variando nei modelli e nei budget. Non ti resta che identificare il tuo must-have!

Le tendenze swimwear dalle sfilate primavera-estate 2023

Il bikini è stato protagonista delle sfilate moda primavera-estate 2023, che ne hanno fatto un tripudio di carattere e sensualità. Dall'immancabile costume da bagno nero, avvistato in passerella da Trussardi, fino alle proposte colorate, da abbinare con gonna pareo tono su tono o a contrasto: se c'è un alleato della stagione al mare, questo non può che essere il costume due pezzi.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Trussardi primavera-estate 2023.

Proprio come Trussardi, la casa di moda GCDS esplora l'effetto cut out sul corpo: listini si intrecciano sulla pelle creando un sorprendente effetto WOW (certo, forse poco pratico per abbronzarsi?). Energizzanti sono invece i colori proposti: il bikini rosa si abbina alla gonna pareo giallo lime, mentre la casa di moda Laquan Smith andata in passerella a New York propone un total look da spiaggia all'insegna del viola.

Foto Launchmetrics/Spotlight. GCDS primavera-estate 2023.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Laquan Smith primavera-estate 2023.

Guida shopping: i bikini da comprare per l'estate 2023

Qualsiasi sia il tuo budget, sei nel posto giusto: in questo prontuario della moda mare dell'estate 2023 troverai le nostre proposte per guidarti nell'acquisto del bikini giusto per te. Dai classici modelli con reggiseno a triangolo a quelli pensati per sostenere i seni più esigenti con coppe e ferretti. E il pezzo di sotto? A te la scelta tra slip con o senza laccetti, sgambati(ssimi) o a vita alta.

Slip con laccetti (€20) e reggiseno a triangolo (€20), tutto Calzedonia

Top bikini a triangolo (€22,99) e slip bikini (€19,99), tutto Mango

Bikini a tinta unita, Fiorella Rubino (€69)

Reggiseno a triangolo (€46) e slip a vita alta (€46), tutto Skims

Top bikini imbottito (€19,99) e slip brasiliana (€12,99), tutto H&M

Costume due pezzi con top a fascia, Matinée (€59)

Set bikini vita alta Brigitte con cutout, Reina Olga, su Luisaviaroma (€175)

Costume due pezzi in lycra laminata, Alldaylong Beachwear (€105)

Bikini in crochet, Barrow (€180)

Costume con reggiseno con ferretto, Oroblù (€129)

Top bikini (€79) e slip con laccetti (€59), tutto Chitè Milano