Due sono gli appuntamenti che le fashion victim attendono con ansia: i saldi e l’autunno. Sulla carta la stagione fredda inizierà anche a fine settembre e, diciamolo, in questo mese di transizione spesso fa ancora, decisamente, caldo. Ma, anche con 40 gradi all’ombra, con l’estate agli sgoccioli, tutto quello che le ragazze vogliono è teletrasportare i look, che romanticamente richiamano la caduta delle foglie e una buona tazza cioccolata calda, dalle vetrine dei negozi ai loro guardaroba. Sarà che questa stagione segna un po’ per tutti un nuovo inizio ma, mentre osserviamo nei cassetti i capi leggeri e coloratissimi indossati a luglio e agosto da riporre quanto prima, desideriamo più che mai palette malinconiche, texture pesanti e tutte i possibili layering sartoriali che l’autunno ha da offrirci.

Cominciamo, allora, a riempire il file fashion con outfit pesanti, portabili, facilmente ricreabili e dal Cool Factor. Dagli abbinamenti in denim ai capispalla mai più senza, ecco di seguito tutto ciò che indosserai non appena le temperature si abbasseranno.

Gli outfit dell’autunno 2025

Double denim + trench

Launchmetrics/Spotlight

Il jeans è sempre una buona idea, e quando è doppio mette alla potenza la coolness. Se non si ha tempo per pensare all’outfit, il double denim regala un aspetto raffinato, trendy senza sforzo e, per dare un tocco di colore, è perfetto da completare con un trench colorato. All’inizio dell’autunno va benissimo indossarlo con ballerine o décolleté, ma quando le temperature diventano più rigide, un paio di stivali possono dare un tocco completamente nuovo al look finale.

Bomber di pelle + abito check

Foto Getty

Salvalo subito, indossalo (con stile) a brevissimo: il capospalla mai più senza dell’autunno, avvistato su tutte le it girl del momento, da Hailey Bieber a Katie Holmes, è il bomber in pelle. Invece del solito nero, ideale per la stagione più cozy è quello in versione ruggine indossato da Annabelle Belmondo su un abito a quadri alla caviglia e stivali da cowboy. Per una mise che più chic non si può.

Trench animalier + stivali con tacco

Launchmetrics/Spotlight

Le prime piogge non possono mai intristire un’amante della moda: perché dove c’è un temporale (magari non eccessivo), c’è un bel trench da sfoggiare! Oltre quello classico intramontabile, l’acquolina in bocca viene ammirando il modello animalier. Il pattern leopordato è, infatti, ancora protagonista di stagione: in passato simbolo di trasgressione, oggi accento di stile per ogni momento del giorno. Per renderlo rock, impossibile rinunciare a stivali neri con tacco svettante, mentre una pochette in toni neutri completano il look 100% roarrrr.

Blazer (e borsa) in suede + jeans larghi

Foto Getty

Si scrive «suede», si legge «autunno»: prendete appunti perché immancabile nell’armadio dell’inizio della stagione fredda è il camoscio sotto forma di giacche e accessori. Tra i capispalla, il blazer è vincente: il classico capo sartoriale è reso più casual dal suede. Per questo, adocchiato su Anne Hathaway sul set dell’attesissimo Il Diavolo veste Prada 2, l’abbiamo messo subito in wishlist. Insieme alla borsa con le frange dalle vibes boho chic, ai jeans arrotolati, la pashmina en pendant coi pantaloni e agli stivaletti pitonati. Quello che indossa la signorina, prego.

Maglioncino + gonna a quadri

Foto Getty

Chiaramente, ogni volta che arriva l’autunno, anche se per molte la scuola è un lontano ricordo, si focalizza nella mente lo stile preppy. Questo ci spinge a tirare fuori quanto meno una gonna scozzese e delle lenti da vista, riportandoci ai tempi in cui comprare zaino e diario ci faceva toccare il cielo con un dito. Il look da bibliotecaria è poi molto in voga adesso, reso virale anche da TikTok. Alla gonna basta abbinare un maglioncino tinta unita, ai piedi un paio di calzettoni con ballerine anche con il tacco, una borsa bauletto e il 10 e lode è assicurato.

Pullover boyfriend + blue jeans

Foto Getty

L’outfit super rilassato sfoggiati da Bella Hadid sembra essere uscito direttamente dall’armadio di Rory Gilmore di Una mamma per amica. Per la modella un maglione a righe modello boyfriend in nuance autunnali con collo alto, un evergreen ora più che mai di tendenza, completato da un paio di blue jeans a lavaggio scuro dalla linea morbida. Ai piedi mocassini color cioccolato con morsetto, in vita una cintura in cuoio e in mano una borsa ben strutturata.