Come abbinare una camicia azzurra? Guida ai look primavera 2024

I n tutti i guardaroba, sia maschili che femminili, non può mancare (almeno) una camicia azzurra. Un pezzo statement che riesce puntualmente a star bene con tutto. Ma come si indossa?

La camicia azzurra? Più versatile non ce ne è, e non di certo solo perché è un’indiscussa tendenza moda primavera 2024. La puoi indossare a una cerimonia, a lavoro o per un’uscita con le amiche. Fidati: gli abbinamenti possibili sono tanti e tutti validi. La camicia azzurra sarà perfetta con una gonna a tubino o con un tailleur, ma anche con i jeans potrà donare carattere e personalità al tuo outfit. In questa guida scopriremo come abbinarla nel dettaglio.

La camicia azzurra nell’abbigliamento formale

Cominciamo prendendo spunto dal guardaroba maschile: gli uomini sono capaci di abbinare la camicia azzurra in contesti diversi, sono proprio loro a dimostrarci infatti quanto questo capo sia perfetto in circostanze sia formali (che richiedono un abbigliamento elegante, ça va sans dire) sia casual. Se c’è un look (maschile) dal fascino effortless chic che vorremmo sperimentare qui e ora, questo non può che essere quello che la maison Versace ha portato in passerella per presentare la sua visione di moda autunno-inverno 2024-2025. Una collezione della stagione fredda che verrà, certo, ma che in fatto di camicia azzurra anticipa già la nostra inclinazione a nuovi styling.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Versace autunno-inverno 2024-2025.

Quanto agli abbinamenti di colori, la camicia azzurra sta benissimo sotto a una giacca blu o grigia per un risultato finale sofisticato (ma anche con il beige non si sbaglia: ce lo dimostra la collezione Dries Van Noten primavera-estate 2024). Sì anche alle giacche beige o bianche, così come all’abbinamento con le cravatte: con questo accessorio ci si può davvero sbizzarrire.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dries Van Noten primavera-estate 2024.

La camicia azzurra nell’abbigliamento casual

È a uno styling con il denim che stai pensando? La nostra risposta non può che essere sì. Anche lo street style ci strizza l’occhiolino, vedere ad esempio il look in foto sotto, dove la camicia azzurra è sapientemente inserita all’interno di un paio di jeans a palazzo. Il look è completato da un ampio capospalla color crema, che puoi eventualmente sostituire con il classico trench cammello: avrai ottenuto una tripletta di capi timeless, perfettamente abbinati tra loro.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Camicia azzurra e pantaloncini

Il clima mite della stagione dolce ci invita a scoprire le gambe, e non solo con le gonne. La camicia azzurra sta molto bene con i pantaloncini: da questa combinazione, si aprono dinnanzi a te due strade. La prima chiama in causa i bermuda dal taglio sartoriale, che richiamano l’allure del tailleur in chiave più estiva. Sceglili in lino o cotone per godere al massimo di un look fresco e confortevole. In alternativa, anche il tweed potrebbe fare al caso tuo per interpretare in modo elegante le tendenze moda primavera 2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Nehera primavera-estate 2024.

Con la gonna a tubino

Cerchi un look dal sapore inaspettato? In passerella da Bally, durante la scorsa stagione di Milano Fashion Week, abbiamo avvistato un contrasto audace nella nuova collezione autunno-inverno 2024-2025. Pur spostando l’attenzione un po’ più in là nel tempo, il look si traduce in una proposta assolutamente in linea con le esigenze primaverili: la camicia azzurra a maniche corte trova posto sopra una gonna a tubino di pelle nera. Dulcis in fundo, le borchie metalliche che ne sublimano tutta la grinta. Ed è subito amore a prima vista con un look da replicare prima di subito.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bally autunno-inverno 2024-2025