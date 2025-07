Anche tu nel team delle vacanze al mare? Sei nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te gli accessori moda estate 2025 per rispondere a una domanda tanto semplice quanto essenziale: cosa portare in barca? Che si tratti di una crociera in catamarano o di un’escursione di una giornata in motoscafo, siamo certe che gli accessori giusti possono donare non solo la giusta dose di stile ai tuoi look ma anche tanta praticità (fondamentale quando d’estate siamo alla ricerca di spensieratezza!).

Detto fatto, in questa mini guida shopping troverai 10 accessori per completare lo styling dei tuoi vestiti di lino, delle maglie à la marinière (quelle della sfilata Dior ci hanno fatto battere il cuore, ricordi?) e anche dei tuoi bikini. Dagli occhiali da sole (da diva) alle pochette idrorepellenti, passando per pareo e teli che si riveleranno anche furbissimi copricostume. Vieni con noi alla scoperta degli imprescindibili must-have da avere con te.

Cosa portare in barca: gli accessori must-have da comprare ora

Ottimizzare lo spazio in valigia è cosa buona e giusta, ma come riuscirci? Occorre avere una strategia, ovvero una lista degli accessori che davvero funzionano nei tuoi look, senza correre il rischio di portarli con te in vacanza e lasciarli dormienti senza farne uso. Non a caso, in questa selezione shopping pensata ad hoc per te, troverai un’autentica check-list, da spuntare accessorio per accessorio. Cosa portare in barca quest’estate?

Abbiamo incluso gli immancabili occhiali da sole cat-eye, per rievocare il fascino di una vera diva anni Cinquanta. E come farci mancare poi il tipico cappello da pescatore, la fascia per capelli e la visiera di paglia? Tre accessori utilissimi quanto perfettamente allineati alle tendenze moda del momento. E ancora, ricorda: il telo mare è un accessorio furbissimo, perché poi annodarlo in modo strategico e trasformarlo in un copricostume. Che non manchino poi le maxi borse: che siano capienti, per avere a portata di mano sempre tutto il necessario (indispensabile è la protezione solare per tutelarti dai raggi UV). Infine, sì alla pochette idrorepellente per proteggere dall’acqua eventuale smartphone, chiavi e portafogli.

Cappello da pescatore in tela, Jacquemus (€120)

Pochette termica da spiaggia, Legami (€12,95)

Foulard bandana, MC2 Saint Barth (€29)

Fascia per capelli, Bijoux Brigitte (€7,95)

Telo mare stampato, da indossare anche come pareo. Miss Bikini (€75)

Occhiali da sole cat-eye, Luisa Spagnoli (€160)

Maxi shopper a righe, Parfois (€39,99)

Visiera in paglia di carta intrecciata, COS (in sconto a €23)

Pareo floreale, Antik Batik (€80)

Scarpa da barca, Timberland (in sconto a €105)