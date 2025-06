Perché le amiamo? Sono belle (in primis), spalancano le porte dell’immaginazione in fatto di styling (in spiaggia come in città), e una volta acquistate è impossibile stancarsi di loro. Le migliori borse di paglia da comprare ora fanno capolinea nel nostro guardaroba con la nobile intenzione di diventare non solo le alleate dei look di questa stagione, ma anche dei pezzi timeless da sfoggiare in tutte le prossime stagioni calde a venire. C’è chi le preferisce classiche e nella tipica nuance della rafia intrecciata, chi invece se la sente di osare con brio tra proposte multicolor e dettagli imprescindibili che aggiungono ulteriore carattere. Quale sarà la borsa di paglia che fa per te? Scopriamolo insieme in questo prontuario di stile.

Come indossare le borse di paglia anche in città?

Dallo street style emergono due tendenze accessori, ed entrambe rispondono alla necessità di comprendere come indossare le borse di paglia anche in città. Puoi puntare sui volumi mini e trasformare la tua micro bag in rafia intrecciata in una clutch da sfoggiare anche di sera, con i look più chic. In alternativa, per il giorno, privilegia i formati maxi: tote bag, shopper, morbide o strutturate, con tracolle o con manici, purché ampie per consentirti di trasportare con te tutto il necessario.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sì anche alla personalizzazione delle borse di paglia. Sull’onda della tendenza accessori più chiacchierata della moda estate 2025 (charm, ciondoli e pendenti), anche il must-have di questa stagione chiede di contraddistinguersi assecondando il tuo gusto e il tuo carattere. Sentiti libera di scegliere la borsa i cui dettagli ti conquisteranno anche a occhi chiusi. Oppure, personalizzala tu con i tuoi ciondoli preferiti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori borse di paglia da comprare ora

È il momento di scommettere sull’acquisto definitivo della tua estate. Tra i formati che abbiamo selezionato per te, troverai non solo tote bag e borse maxi da portare a spalla, ma anche secchielli e tipiche coffe (piccole ceste dalla forma tondeggiante) estive. Il loro spirito è versatile: le borse di paglia più grandi ti torneranno senz’altro utili anche in spiaggia (se è in spiaggia che vorrai portarle), ma è in città che daranno il meglio di sé dimostrandosi pezzi passepartout delle tue giornate dall’animo urban. Da notare, chiaramente, sono i dettagli: l’utilizzo del colore è strategico per aggiungere brio e fantasia alle tue mise estive; i ricami e le applicazioni extra in paglia intrecciata donano invece tridimensionalità alla borsa di cui non potrai più fare a meno. Pronte, partenza, via: che la caccia alle migliori borse di paglia abbia inizio.

Secchiello in pelle e paglia, Coccinelle (€340)

In paglia intrecciata a mano, Gianni Chiarini (€275)

Basket bag di paglia naturale, Rouje (in sconto a €148)

Cesto in paglia con trama intrecciata, Miriade (€69,90)

Tote bag ricamata, Giada Benincasa (€297)

Cestino in paglia con chiusura preziosa, Amato Daniele (€399)

Intrecciata e con dettagli in tessuto, H&M (€29,99)

Con manico intrecciato, Label Rose (€47,95)

Realizzata in rafia crochet multicolor, Stefanel (€105)

Shopper in paglia con ciondolo, Parfois (€29,99)