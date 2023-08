D al Neorealismo italiano al sogno americano, il cinema degli anni '50 affascina perché racconta le contraddizioni di un'epoca. Leggerezza e ricostruzione. Uno spirito che l'estetica del periodo riflette nella modernità dei look. Imitati ancor oggi

Il Festival di Venezia 2023 omaggia gli anni ’50 con pellicole dell’epoca appena restaurate. Nella sezione Venezia Classici, martedì 29 agosto hanno pre-aperto la mostra due film con protagonista Gina Lollobrigida, scomparsa a gennaio scorso: Portrait of Gina di Orson Welles del 1958 e La Provinciale di Mario Soldati del 1953. Sabato 2 settembre, invece, sempre tra i restauri, è atteso Bellissima di Luchino Visconti del 1951, con un’intensa Anna Magnani.

Ma l’atmosfera vintage compare anche nel film in concorso Priscilla di Sofia Coppola, che è l’adattamento cinematografico del memoir Elvis and Me, scritto da Priscilla Presley, la vedova del re del rock’n’roll. Il genere musicale rivoluzionario che nasceva proprio negli anni ’50, insieme alla televisione, agli elettrodomestici, al caffè al bar e a tutta una serie di piccole grandi innovazioni sociali che si riflettono nella moda e nella bellezza dell’epoca. Sarà perché incarnano il principio della modernità e al contempo conservano il gusto di un passato passato, fatto sta che gli anni ’50 affascinano ancor oggi. E l’estetica, con il suo stile ben definito, non ne è esente.

Gina Lollobrigida a fine anni ’50 – Getty Images

Bellezza stile anni ’50

Bon ton da un lato e pin-up dall’altro lato: è questa in sintesi l’estetica degli anni ’50. Un dualismo contraddittorio che risente di un’epoca che cerca di redimersi dalle brutture della seconda guerra mondiale e anela a ricostruire un mondo più vivibile.

Dalle acconciature al trucco, la bellezza anni ’50 esprime gioia di vivere (o di rivivere) con una rivisitazione del buon gusto manieristico, tipico del decennio appena trascorso. Se negli anni ’40 il cinema calcava la mano sul look da bambola eterea (si pensi a Marlene Dietrich o Greta Garbo), negli anni ’50 le pellicole propongono un’immagine più “terrena”, composta da una perfezione solo apparentemente più smussata. Sono gli anni della spensieratezza di Vacanze Romane con Audrey Hepburn ma anche della genuinità, a volte un po’ amara, di Poveri ma Belli di Dino Risi.

Il benessere economico doveva mostrarsi nel corpo sinuoso, di cui la moda accentua la tipica forma femminile a clessidra con abiti dalla vita segnata e scollature a cuore. Anche il viso, con le guance paffute alla Doris Day, è il simbolo di un’estetica votata alla ricostruzione post-bellica.

Audrey Hepburn in “Vacanze romane” (1953) – Getty

Il trucco anni ’50: l’eyeliner e le sopracciglia ad ala di gabbiano

Gli anni ’50 lanciano l’eyeliner su larga scala, complice la nascita delle grandi case cosmetiche che lo rendono un cosmetico alla portata di tutte. L’inconfondibile tratto nero si ispessisce, sottolineando tutto il contorno superiore dell’occhio fino ad allungarsi leggermente verso l’alto. In Italia Sophia Loren e Gina Lollobrigida ne sono le maggiori interpreti, le quali sperimentano i primi trucchi stile sguardo da gatta. Con Hollywood l’eyeliner diventerà un paradigma del make-up, ancor oggi imitato a più riprese. L’abbinamento alle ciglia finte aumenterà l’impatto scenico del trucco.

Novità anche nelle sopracciglia, che da sottilissime degli anni ’40 diventano spesse e ben angolate con Marilyon Monroe, Liz Taylor e la già citata Audrey Hepburn. È in questo decennio che nasce la moda delle sopracciglia ad ala di gabbiano, pettinate verso l’alto e regolate ad arte per rendere più espressivo l’occhio. Ovviamente non mancano personali interpretazioni tese alla naturalezza del look: Ingrid Bergman porterà le sopracciglia garbatamente incolte, Grace Kelly ne smusserà gli angoli con dolcezza e Ava Gardner esaspererà la forma ad arco.

Sophia Loren a Venezia, 1955 – Getty Images

L’incarnato di porcellana versus il viso acqua e sapone

Grazie alle innovazione tecnologiche, il cinema del decennio post-bellico affina la capacità di riprendere la realtà più vera e al contempo di rappresentare il sogno. La macchina da presa inquadra con più nitidezza la bellezza delle attrici fin nei pori della pelle. Da qui l’ossessione della perfezione dell’incarnato che nell’estetica degli anni ’50 appare di porcellana. Il colorito è chiaro, se non lunare, d’inverno e lievemente ambrato d’estate. Ma la magia è presto svelata: il fondotinta moderno nasce proprio in quel periodo con i pan cake di Max Factor, delle pratiche cialde di prodotto coprente compatto che sostituiscono il cerone degli anni ’30 e ’40.

Oltre all’ideale di perfezione, gli anni della ripresa celano un’indubbia contraddizione, svelata proprio dal cinema. Il Neorealismo italiano, con Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, mostrava un quadro disgregato lasciato dalla guerra. E le attrici mostrano visi realistici, per nulla truccati, in cui ci si poteva riconoscere: su tutte Silvana Mangano e Anna Magnani, di cui è divenuta celebre la frase sulla bellezza autentica: «Lasciami tutte le rughe, ci ho messo una vita a farmele”. La Mostra di Venezia 80 omaggerà la corrente cinematografica italiana del dopo-guerra con Bellissima di Luchino Visconti del 1951, appena restaurato.

Anna Magnani in “Bellissima” di Luchino Visconti (1951) – Press Office Biennale

Ava Gardner a metà anni ’50 – IPA

La bocca a cuore

Nonostante i film in bianco e nero, dagli schermi il colore si intuisce. Soprattutto nel rossetto. Rosso scarlatto, appena lucido, per Liz Taylor e Marilyn Monroe. Corallo per Grace Kelly. Rosato per le italiane. Color carne o, se si preferisce, nude per Brigitte Bardot, la quale traccia le prime linee della fortunata moda del contorno labbra evidente degli anni a venire. Un sondaggio americano del 1951 rivela che la maggior parte delle ragazze usa il rossetto. La novità? La bocca disegnata a cuore, indice di una bellezza un po’ leziosa che torna a piacere ancor oggi.

Liz Taylor nel 1954 nel “Sentiero degli elefanti” – Getty Images

Marilyn Monroe nel 1952 – Getty Images

Capelli anni ’50

Onde morbide e tagli medio-corti: gli stili dei capelli anni ’50. Anche in questo caso, la morbidezza delle linee, che si addolcisce rispetto al rigore degli anni ’40, simboleggia il boom economico. Se Rita Hayworth nell’immediato dopoguerra mostra impomatati boccoli rotondi, le dive a venire ne spettinano leggermente la forma. Ecco quindi onde appena accennate o riccioli disciplinati con leggerezza. Ma più di tutto a colpire è la lunghezza, anzi brevità dei capelli, indice di modernità ed emancipazione femminile. Come dire: “non siamo meno affascinanti se ci tagliamo i capelli”.

Con Brigitte Bardot e Claudia Cardinale gli stilyng dell’epoca pongono le basi della “cofana”, l’acconciatura voluminosa sulla sommità della testa che negli anni ’60 troverà la sua massima esplosione.

Grace Kelly in “La finestra sul cortile” (1953) di A. Hitchcock – Getty Images

Brigitte Bardot nel 1958 – Getty Images

Rita Hayworth nel 1952 – IPA

I look più belli delle attrici anni ’50

Claudia Cardinale a fine anni ’50 – Getty Images

Ingrid Bergman nel 1959 – IPA

Priscilla Presley nel 1963 – Getty Images