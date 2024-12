Occhiali da sole: come sceglierli

«C’è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero» cantava Franco Battiato nel 1981. Quindi, se ti stai chiedendo perché ti proponiamo una guida sugli occhiali da sole più cool da scegliere questo inverno, la risposta è tutta qui. La bella stagione è passata da un pezzo e ancora per qualche mese pioggia e nebbia saranno fedeli compagne delle nostre giornate. Ma è anche vero che l’eyewear non ha stagione. Le lenti scure proteggono i nostri occhi dalla luce, ma sono anche un accessorio irrinunciabile: basta infilarli per ottenere un look grintoso e un booster di fascino. E tutto questo senza sforzo: cosa chiedere di più?

Capsule collection, versatile e unisex, di Alessandro Enriquez in collaborazione con Spektre

Gli occhiali da sole sono una coperta di Linus?

Gli occhiali da sole sono una sorta di scudo e non solo contro la luce. Lo sa bene chi non rinuncia a portarli anche quando dei raggi solari non c’è la minima traccia. Anna Wintour, iconica direttrice di Vogue America, non li toglierebbe nemmeno per sogno. E non è una questione di pura vanità: le lenti scure servono a nascondere le sue reazioni più intime. Allo stesso modo è un mistero il colore degli occhi del rapper e cantautore Dargen D’Amico, per il quale l’eyewear è uno degli ultimi baluardi contro la continua esposizione di sè. Il messaggio è: voglio conservare una parte di me privata.

C’è chi gli occhiali da sole li indossa per sentirsi più sicuro di sè o nascondere qualche diffettuccio, come il cantante Gazzelle. E poi bisogna ammettere che questo accessorio nel tempo ha contribuito all’iconicità di alcune dive. Pensa a Audrey Hepburn con i suoi occhiali neri e un cappello a tesa larga in Colazione da Tiffany, all’accoppiata capelli tirati e lenti maxi di Mina, o ancora alla mitica Sandra Mondaini, anche lei amante di questo accessorio. Quindi chi siamo noi per non indossare gli occhiali da sole e riporli in un cassetto recondito durante i mesi invernali?

Occhiali da sole: come sceglierli

Senza trascendere in spiegazioni filosofiche e senza scomodare la psicologia, gli occhiali da sole sono semplicemente un accessorio cool. Sono la ciliegina sulla torta dei look più sofisticati, ma anche di quelli più semplici: quando hai giusto la voglia per indossare un jeans e una maglietta per intenderci. E vogliamo parlare di come ti salvano la vita in quelle mattine in cui l’unica cosa che volevi fare era restare a letto? O quando non c’è il tempo per stendere nemmeno un velo di correttore?

Un occhiale nero, meglio se oversize, dona subito un’allure di mistero e al mondo dice chiaro e tondo: oggi meglio starmi alla larga. Ma di modelli tra cui scegliere ce ne sono un’infinità. Senza perderci nelle varianti della legge aurea della proporzione che dovresti rispettare per acquistare quello giusto per la tua forma del viso, ti basti questa regola: gli occhiali da sole non devono sovrastare il tuo volto. Quindi la dimensione giusta è quella che non lo copre eccessivamente. E che cosa dicono le tendenze per questo inverno? L’occhiale da sole giusto ha la montatura spessa e la forma da prediligere è quella squadrata. Via libera a colori e fantasie, ma non cercare di passare inosservata.

I modelli più belli tra cui scegliere

Occhiale da sole capace di unire armonicamente linee arrotondate e squadrate. La larghezza delle aste, con il lettering a rilievo, aggiunge all’accessorio la grinta definitiva, Dsquared2 (€179)



Occhiali da sole neri con montatura. Questo modello di tendenza è rifinito con loghi scomposti sulle aste per un look esclusivo, Hugo (€165)



Occhiali da sole in acetato con alte aste logate lenti squadrate scure, Marc Jacobs (€142,75)



Bicolore in acetato lenti rettangolari scure astine a contrasto con logo, Pierre Cardin (€92,85)



Occhiali da sole in nylon con frame blu verde e lenti marrone, Saraghina (€125)



Montatura in acetato effetto camouflage lenti squadrate, Trecinquesei (€179)

In acetato effetto marmorizzato lenti scure, Jimmy Fairly (€135)



Ha collaborato Jessica Ventrella

