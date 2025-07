Siano lodati i saldi! Esiste forse un momento migliore dell’anno per fare shopping? Nel cuore dell’estate, ci offrono la straordinaria opportunità di risparmiare e scegliere in modo ancora più oculato quale sarà l’abito protagonista del nostro prossimo princess moment. Che si tratti di un matrimonio, una prima comunione o semplicemente il più glamour dei party, il vestito a prova di effetto Wow potrebbe essere proprio qui, in questa selezione di proposte – griffatissime e non – su cui puntuare il tuo sguardo qui e ora. Tra i migliori vestiti da cerimonia in sconto ai saldi estivi abbiamo incluso tagli midi e lunghi, per accompagnarti con raffinatezza ed eleganza nella scelta perfetta per te. Monocromatici ma anche stampati, ognuno di questi abiti è qui per rispecchiare la tua personalità. Lascia che siano intuito e ispirazione a guidarti: non potrai assolutamente sbagliarti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori vestiti da cerimonia da comprare ai saldi

Le più incantevoli tendenze moda, i colori più sognanti, i tessuti più pregiati. In questo concentrato di meraviglia incontrerai senza dubbio alcuni dei migliori vestiti da cerimonia da comprare ai saldi estivi e – spoiler! – sono proprio gli abiti che non ti stancherai mai di indossare. Il loro appeal è decisamente senza tempo, perché nessun diktat può superare in bellezza il fascino di una stampa floreale romantica e bon ton, di una fantasia astratta declinata nelle nuance pastello, o di un taglio sartoriale sempre contemporaneo e attuale. Ognuno di questi abiti racconta qualcosa: a te, il compito di stabilirci una connessione che durerà nel tempo. Potrai tornare a fare affidamento su di loro ogni volta che vorrai, in vista di ulteriori cerimonie (perché sì, riciclare i look è cosa buona e giusta!), eventi speciali e momenti di gala. Non plus ultra, sono scontatissimi rispetto al prezzo di partenza. E questa sì che è la più gratificante delle soddisfazioni.

In seta e con stampa floreale, Luisa Spagnoli (in saldo a €310)

Abito lungo in misto cotone, Max Mara, su MyTheresa (in saldo a €195)

Abito a fascia in lamé, Area, su MyTheresa (in saldo a €546)

Floreale e con spalline asimmetriche, Mango (in saldo a €49,99)

Lungo e a fascia, Atelier Emé (in saldo a €245)

Abito lungo con paillettes, ML Monique Lhuillier, su Zalando (in saldo a €284,99)

Abito sottoveste in raso, Self-Portrait, su MyTheresa (in saldo a €315)

Lungo con spalline sottili, Diane von Furstenberg, su Zalando (in saldo a €439,99)

In raso tecnico foderato sul bustino, Marella (in saldo a €111)

Con stampa floreale, Halston, su Zalando (in saldo a €367,99)