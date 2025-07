Benvenuto luglio, porti con te il caldo e la voglia di andare in vacanza (al più presto). Nel frattempo, però, c’è da far fronte all’estate in città. Le tendenze del momento arrivano come sempre dalle icone di street style: loro sì che sanno come mantenere il giusto compromesso tra coolness e comfort, d’altronde la comodità è un prerequisito necessario in ogni momento. Dai vestiti bianchi alle minigonne di lino, dalle camicette in pizzo sangallo ai pantaloni bermuda, ecco la nostra lista di indiscutibili must-have per questo mese. Scoprili subito e prendi ispirazione!

Come vestirsi a luglio: l’abito corto bianco

Quando il sole picchia, resta da indossare un solo colore: il bianco. Sotto la luce del sole, questo colore non solo appare più luminoso ma riflette anche i raggi senza assorbirne il calore. Un vero aiuto (prezioso) per rendere i nostri look ancora più funzionali. Come declinare il colore bianco nelle tue mise? L‘idea di un mini abito con gonnellina in plissè ci piace molto. Nella versione a maniche corte, rievoca anche il fascino dell’estetica #tenniscore. Come giusto che sia, sentiti libera di esplorare gli styling di questo colore anche attraverso lunghi vestiti di lino oppure completi spezzati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a luglio: la camicetta in pizzo sangallo

Fa caldo ma non vuoi optare per la solita t-shirt? Siamo con te e abbiamo anche la soluzione giusta. Nello street style della moda estate 2025, impera anche un diktat dal fascino senza tempo. Trattasi della camicia bianca in pizzo sangallo, un vero classico del guardaroba femminile che non passa (né passerà) proprio mai. Come abbinarla? Dalle gonne colorate agli shorts in denim passando anche per i pantaloncini sportivi: sperimentala in ogni modalità che ritieni valida. La moda è un gioco: divertiti!

Foto Launchmetrics/Spotlight

La minigonna di lino (con camicia a contrasto)

Fino a fine agosto, noi porteremo avanti il nostro credo: indossare il lino per far fronte al caldo in città. Ed è proprio il tessuto più fresco per antonomasia a fare da fil rouge in questo look street style da copiare subito. Camicia bianca e gonnellina corta color in una nuance di marrone (di gran tendenza quest’estate): un connubio perfetto, non solo cromaticamente. Di questa mise ci conquista la vestibilità rilassata dei capi, perché quando fa caldo tutto desideriamo tranne che abiti attillati (non è forse vero?). Dulcis in fundo, lo styling focalizza l’attenzione anche sui sandali con la suola flatform, per un accento cool e pratico.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La camicia in cotone con design inaspettati

Non lasciarti scoraggiare dalle maniche lunghe. In verità, a rendere piacevole una camicia sulla pelle è il tessuto, non la lunghezza delle maniche. Sceglila in cotone leggerissimo e impalpabile e divertiti con lo styling dei design più avvincenti: questo luglio, puoi sperimentare anche le camicie con dettagli cut-out, oppure quelle asimmetriche dall’effetto wow. Lascia che siano loro le catalizzatrici di tutta l’attenzione, una semplice gonna a tubino basterà per reggerle il gioco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Bermuda e brassière, per le più audaci

Se caldo è per te (anche) sinonimo di audacia, lo street style ha l’idea per non passare inosservata. Premesso che pantaloni bermuda restano must-have indiscussi dell’estate in città, l’abbinamento con una brassière preziosa renderà il tutto più eccentrico e brioso. Certo, non sentirti obbligata a replicare lo styling! Anche un crop top leggermente più lungo andrà bene. Oppure, per un’interpretazione più chic e raffinata, spazio alla camicia smanicata. Voilà!