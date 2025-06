Che partecipare a un matrimonio d’estate valga sempre la gioia e mai la pena! Le tendenze moda del momento ci fanno strada tra i migliori look da valutare e considerare attentamente per essere un’invitata impeccabile. In questa guida shopping abbiamo selezionato i vestiti e i sandali a cui noi diremmo immediatamente sì in vista di un matrimonio in spiaggia. La comodità è d’obbligo, l’eleganza è imperativa. Perché puntare sul comfort? Semplice, chi vorrebbe mai affondare con i tacchi nella sabbia? Ben venga quindi puntare sui diktat più chic del momento, riassunti nei sandali gioiello i cui dettagli preziosi renderanno irresistibile la tua prossima sessione di shopping. Protagonista del look dell’invitata perfetta sarà ovviamente l’abito: in cotone, seta oppure lino, declinato in nuance pastello oppure vivaci.

Come vestirsi a un matrimonio in spiaggia: i vestiti

Potere (romantico) delle tonalità pastello, vieni a noi. La prima risposta a come vestirsi a un matrimonio in spiaggia risiede nella forza cromatica delle palette di cui le nuance candy sono protagoniste. Il color glicine, il rosa pastello, il giallo vaniglia, il celeste. Ognuno di questi colori comunica eleganza e raffinatezza, caratteristiche imprescindibili e sublimate da dettagli ben specifici come il plissè, i drappeggi, le silhouette monospalla, fiori tridimensionali, scolli a barca. La lunghezza dell’abito è una scelta che sta a te, noi ti consigliamo vestiti midi o lunghi, pur sempre eterei e fluttuanti nel taglio sartoriale. Sì anche agli scamiciati multicolor, ma sempre declinati in morbide nuance confettate. Per un tocco di brio in più, sperimenta colori più intensi come il blu, il corallo e l’arancione. Perfetti anche e soprattutto per un matrimonio di sera.

Abito smanicato in plissè, Max&Co., su Zalando (€199,99)

Abito midi con scollo incrociato, Mango (€79,99)

Scamiciato floreale in 100% lino, Dea Kundibal, su Zalando (€399)

Abito lungo fantasia, con maniche corte, Dixie (€235)

Abito satinato e con passamaneria in pizzo, Sandro (€265)

Abito in raso con bustino, Emme Marella (€169,90)

Abito stile pareo, Jacquemus (€690)

Abito con scollo a barca e dettaglio floreali, Forever New, su Zalando (€179,99)

In seta, con ruches e drappeggi, Luisa Spagnoli (€650)

Abito midi effetto degradé, Elena Mirò (€310)

Shopping: i migliori sandali bassi per un matrimonio in spiaggia

La soluzione più furba in fatto di scarpe? A un matrimonio in spiaggia sarà abbastanza prevedibile ritrovarsi a passeggiare sulla sabbia. La moda estate 2025 ci offre solo l’imbarazzo della scelta quanto a sandali gioiello, tra ricami, applicazioni di perline e cristalli ton sur ton, inaspettati dettagli in rafia, elementi specchiati e pelle effetto-metallizzato. Puoi scegliere di abbinare cromaticamente i tuoi sandali all’abito, oppure creare un color blocking di tutto rispetto. Ancora, se desideri coordinare una clutch al colore dei tuoi sandali gioiello, pronunciamo un sonoro sì al colore oro o argento. Tonalità metallizzate che stanno bene con qualsiasi altro colore e che creano il loro (meritato) effetto wow in qualsiasi circostanza formale.

Sandali bassi con strass tono su tono, MC2 Saint Barth (€109)

Infradito con dettaglio gioiello, Loriblu (€475)

Sandali gladiatore metallizzati, Aquazzurra (€750)

Con cristalli e motivi floreali, Giambattista Valli, su MyTheresa (€445)

Ciabattina flat oro con dettaglio gioiello strass, Pittarosso (€29,99)

Ciabattine con fascette gioiello, Bata (in sconto a €24,49)

Sandali gladiatore con cinturini annodati, Ba&sh (€295)

Con dischetti effetto-metallizzato, Ancient Greek Sandals (€225)

In rafia intrecciata e maxi strass, Dolce & Gabbana (€1150)

Con dettagli metallizzati e strass gioiello, Primadonna Collection (€59,99)

Infradito con strass, Geox (€89,90)

