Facciamo largo al must-have indiscusso di questa stagione: la gonna di raso è la tendenza moda estate 2025 di cui non possiamo fare assolutamente a meno. Un caposaldo del guardaroba femminile, che consente di testarsi negli styling più disparati, che siano chic oppure cool. Abbiamo selezionato per te 5 idee moda, fonte di ispirazione purissima che arriva direttamente dallo street style delle capitali della moda internazionale. Ecco come indossare la gonna di raso: pronta a metterti alla prova nei prossimi look?

Come indossare la gonna di raso color burro

Fluida e morbida nelle linee, la gonna di raso incontra la nuance (leggi anche: ossessione) di tendenza della moda estate 2025: il color burro. Sebbene ogni strada stilistica sia perfettamente lecita negli abbinamenti, questo look street style ci svela la straordinaria bellezza del color blocking, tra nuance in palette e tonalità completamente a contrasto. La gonna di raso color burro trova così spazio sotto un trench declinato in una calda variante del senape, insieme a una maxi borsa a secchiello gialla e décolletées blu.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare la gonna di raso in chiave casual chic

Per le serate estive più fresche e per le circostanze non troppo formali, ecco una mise che unisce lo spirito casual e l’animo chic. La gonna must-have dell’estate si tinge qui di bon ton e romanticismo, grazie alla nuance rosa confetto che esprime fascino e delicatezza. A fare da contrasto è una felpa con collo alto a coste e cerniera metallica, che può essere facilmente sostituita da una maglia polo a maniche corte per conservare la stessa allure sporty. A sublimare la velata eleganza di questo look sono infine le décolletées nere a punta, classiche e senza tempo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Color blocking e nuance in palette

Un effetto degradé che passa (anche) per la gonna di raso dal taglio midi. Eccola abbinata a una felpina di colore bianco, un giubbino leggero nella nuance tortora e décolletées bianche dalle linee rétro. Un concentrato di pezzi must-have che mixano insieme eleganza e coolness, ma che trovano perfettamente incastro dando come risultato un look sofisticato e a prova di it-girl. Prendiamo nota (e ispirazione!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il potere dei dettagli: la gonna in raso con il peplum

Dettaglio scenico e imponente, il peplum trasforma la gonna di raso nel pezzo chiave (anche) dei look da cerimonia. Sceglila in una raffinata nuance pastello, come il celeste. Poi abbinala a contrasto con camicie o giacche nettamente più scure, magari declinate nel colore nero o blu navy. Per completare, sì a sandali con il tacco oppure décolletées Mary-Jane con cinturino frontale.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La minigonna di raso per i look glamour

E se hai voglia di sperimentare, osa con la minigonna di raso. In questo look street style la ritroviamo stampata, ma ricorda: less is more. Ti consigliamo di puntare sulle minigonne monocromatiche e di abbinarle a pratiche camicie di cotone, per creare un contrasto non tanto cromatico quando materico. La brillantezza del raso incontra l’effetto matte del cotone. Quanto alle scarpe, la moda estate 2025 dice sì a sandali bassi in stile gladiatore oppure infradito super minimal.

Foto Launchmetrics/Spotlight

