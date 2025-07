Poche cose sanno dare soddisfazione come i migliori capi basic da comprare ai saldi estivi. Sono proprio loro, d’altronde, gli intramontabili e inconfondibili mai-senza del guardaroba femminile. Alleati perfetti nei giorni di buio totale in fatto di styling (a quante è capitato di fissare il guardaroba dicendo “Cosa mi metto?”), a volte basta mixarli… ed è subito sintonia. Su quali puntare? In questa mini guida shopping abbiamo identificato per te 6 grandi classici: l’immancabile camicia bianca, i pantaloni gessati (da sdrammatizzare con le tue t-shirt preferite), la gonna di raso, lo scamiciato a righe (quelle bianche e blu, ideali anche nelle mise casual chic), il chiodo di pelle per il transition style che presto verrà e anche i sandali infradito con il tacco kitten che ci faranno compagnia fino alla fine dell’estate. Hai ancora dubbi? Consulta questo prontuario di stile e lasciati ispirare: chissà che il tuo prossimo must-have non sia proprio qui!

1. I migliori capi basic da comprare ai saldi estivi: la camicia bianca

Candida, immacolata, semplicemente unica nella sua semplicità. Con la camicia bianca è impossibile sbagliare, perché puoi fare affidamento su di lei in qualsiasi circostanza e occasione. Contesto formale? Indossala con i pantaloni sartoriali o con una gonna a tubino. Contesto casual? Ben venga portarla con il denim: i tuoi jeans preferiti andranno benissimo! E se vuoi impreziosire la mise, illumina il tuo viso con i gioielli giusti. Il candore della camicia bianca potrà solo reggerle il gioco.

Camicia bianca con collo a vela, Sisley (in sconto a €49,96)

In popeline di cotone elasticizzato, Armani Exchange (in sconto a €57)

2. I pantaloni gessati, per un accento formale quando e dove vuoi

Premessa: puoi indossarli con la camicia bianca e renderli formali. Ma puoi anche sfoggiarli con una t-shirt stampata e trasformare il tuo look nella perfetta combinazione di coolness e comodità. I pantaloni gessati sono un altro grande classico del guardaroba femminile, e rientrano a pieno merito tra i capi basic da comprare ai saldi estivi. In più, rappresentano un investimento furbissimo: ti faranno compagnia anche nei look del rientro in città, quando le vacanze saranno concluse.

Pantaloni gessati a vita alta, H&M (in sconto a €10,99)

Pantaloni gessati dal fit rilassato, COS (in sconto a €50)

3. Il chiodo di pelle, per canalizzare il tuo animo rock

Non per forza dovrà essere tempestato di borchie o contraddistinto da profilature metalliche per esprimere la tua verve più rock! La biker jacket è uno dei capi basic di cui avvalerti oggi, domani e dopodomani ancora. Puoi stratificarla sopra le t-shirt ma anche sopra le maglie dolcevita, facendone un must-have trasversale più che mai. I saldi estivi sono l’occasione definitiva per accaparrarti la tua: come la sceglierai?

Giacca biker, Pepe Jeans, su Zalando (in sconto a €232)

Giacca biker, Anine Bing, su Luisaviaroma (in sconto a €360)

4. I migliori capi basic da comprare ai saldi estivi: la gonna di raso nero

Fluida, sofisticata e sempre elegante: c’è qualcosa di imprescindibilmente magico nella gonna di raso (o di seta) su cui puntare ai saldi estivi. Noi ti consigliamo di sceglierla lunga e leggermente scampanata, con o senza spacco. Il motivo è semplice a indovinarsi: puoi indossarla con i sandali gioiello e impreziosirla, oppure con le tue sneakers bianche e renderla cool.

Gonna maxi in raso, Norma Kamali, su Net-a-porter (in sconto a €180)

Gonna lunga satinata, Mango (in sconto a €35,99)

5. Lo scamiciato a righe, sempre versatile e attuale

Casual? Meno di quanto tu possa pensare! Lo scamiciato a righe è il capo basic di cui non potrai fare a meno da ora in poi. Ideale per gli abbinamenti con mocassini e ballerine, ma anche con i sandali bassi non scherza! Sceglilo nella variante cromatica che chiama in causa il bianco e l’azzurro, due tonalità sempre attuali e rilevanti di stagione in stagione (a prescindere da ciò che impongono le tendenze).

Scamiciato con cintura, Max&Co. (in sconto a €94)

Chemisier con cintura, OVS (in sconto a €17)

I sandali infradito con tacco kitten, dal mood anni ’90

Hanno il languore degli anni ’90, sono minimali ma al tempo stesso possiedono la chiave di accesso a ogni possibile look. Sì, perché i sandali infradito neri con il tacco kitten sono molto più di una semplice e imprescindibile tendenza estiva: rappresentano il passepartout per eccellenza, da sfoggiare con i jeans o le gonne, con vestiti di lino o caftani di seta. PS: vuoi illuminare il look? Via libera ai cristalli!

Sandali con tacco kitten, Zara (€25,95)