Tra le tendenze scarpe della moda estate 2025 primeggiano loro: i sandali con la zeppa. Amali o odiali, sono tornati (erano mai realmente andati via?) per rievocare nelle nostre mise quel minimalismo statement – e mai dimenticato – degli anni ’90. Dalle proposte più basic a quelle decisamente più caratterizzanti, abbiamo selezionato i migliori sandali con la zeppa su cui puntare lo sguardo in vista delle tue prossime sessioni di shopping. Ne troverai per ogni stile e personalità, dalle zeppe in rafia a quelle cut-out e dall’approccio scultoreo, passando anche per le zeppe rivestite in pelle e quelle delle clogs con le borchie. Qual è la versione che fa per te?

Le tendenze dallo street style

Nelle ultime stagioni, neppure le it-girls dello street style internazionale hanno detto di no alle zeppe. Declinate sia nella versione mule sia in quella con cinturino, il ritorno delle zeppe sotto i riflettori si fa espressione implicita di un necessario bisogno di comodità. Il comfort primeggia, ma va comunque a braccetto con lo stile. Ecco emergere dunque tra i diktat dello street style anche i materiali più impensabili: gomma e morbido Plexi trasparente, pelle matte o dalla finitura lucida. Dettagli che trovano riscontro anche nelle proposte shopping che abbiamo selezionato per te in questo prontuario di stile, insieme a interpretazioni più estive che includono rafia intrecciata e colori briosi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori sandali con la zeppa da comprare ora

Colori intensi, nuance delicate, pelle morbida e avvolgente, rafia intrecciata per i look country chic. Le tendenze estive ci esortano a sperimentare la personalità dei materiali più disparati, accogliendo nel nostro guardaroba i sandali con la zeppa che probabilmente ancora non abbiamo mai approcciato davvero. In questa selezione shopping per te, abbiamo incluso i migliori sandali con la zeppa da avere nel tuo radar. Troverai le versioni minimali, contraddistinte da linee pure e minimali che richiamano l’allure degli anni ’90. E troverai anche quelle che, con un pizzico di audacia, mixano colore e texture animalier. E shopping sia!

In pelle e con cinturino alla caviglia, Zara (€49,95)

Con fascette incrociate, Geox (€119,90)

In rafia e pelle, Clergerie, su MyTheresa (€218)

Con impunture a contrasto e in pelle imbrunita, Lauren, Ralph Lauren (€189)

Con zeppa e fascetta intrecciata, Tommy Hilfiger, su Zalando (€139,99)

Clogs con borchie e zeppa, Primadonna (€47,99)

Con punta squadrata e texture effetto-pitone, H&M (€39,99)

Sandali con zeppa scultorea e cut-out, Mango (€119,99)

Espadrillas flatform, Max Mara, su MyTheresa (in sconto a €416)

In pelle effetto-pitone dalla finitura lucida, Aquazzurra, su MyTheresa (€347)