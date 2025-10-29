Nel cuore dell’autunno, torna la stagione dei party, delle serate speciali e dei look (shiny) che fanno la differenza. Difficile identificare qualcosa di più bello dell’indossare un vestito che ci faccia sentire vere protagoniste, e questi abiti selezionati per te nascono con questa nobile intenzione: portarti sotto i riflettori, ma con discrezione. Eccessi ben calibrati e budget contenuti fanno da fil rouge in questa guida shopping a prova di tendenze moda autunno 2025: come scegliere i migliori vestiti eleganti sotto i 150 euro? Semplicemente, con gusto. Puntando su tessuti e dettagli di carattere, e lasciandoci ispirare dai diktat più cool.

Feste e party autunnali: su quale look puntare?

Le regine di street style dettano legge: la parola d’ordine di questo autunno è minimalismo bold. Dimentica il classico nero minimal e preparati a osare con un pizzico di maestria e creatività. Gli abitini in pelle (vera o eco) sono il nuovo passepartout: strutturati ma sensuali, perfetti con stivali alti o décolleté colorate per trasformare le strade in una passerella urban. Tra i colori di tendenza, spicca il rosso acceso: torna con prepotenza, e trova declinazione in abiti con scolli a cuore e spacchi generosi. Una dichiarazione di energia e passione, che accende le serate più grigie.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Non meno interessanti sono texture quali velluto e finiture luminose, due prerogative must-have dei vestiti di questo autunno. Tessuti perfetti per ammorbidire i look e donare al tempo stesso un accento luminoso allo styling, da richiamare attraverso accessori preziosi e gioielli bling-bling.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori vestiti eleganti sotto i €150

Dalla teoria alla pratica, pronte per le shopping. Su quali vestiti eleganti puntare per feste e party autunnali? Per un aperitivo elegante o un cocktail dopo il lavoro, meglio abiti corti o midi in tessuti raffinati ma non troppo formali (pensa, ad esempio, al velluto leggero, ma anche al raso e la pelle eco). Per una festa serale più glamour o un evento serale ultra chic, ben venga osare con materiali più lucidi, rifiniture dorate, paillettes, scollature anche un po’ più marcate. Lungi da noi omettere il comfort: mille volte sì all’abito che consente di muoversi, sedersi e ballare fino alla fine da serata. Ma senza mai tradire la promessa iniziale: incarnare l’eleganza!

In tessuto con finish satinato, Mango (€69,99)

Tubino con fiocco, H&M (€44,99)

Vestito asimmetrico con contrasto, Parfois (€79,99)

Abito in jersey, Max & Co. (€139)

Vestito cut-out con gioiello, Zara (€39,95)

In velluto nero, con finiture preziose, Mya, in OVS (€39,95)

In tessuto spalmato effetto-pelle, United Colors of Benetton (€79,95)

Abito in maglia, Desigual, su Zalando (€99,95)

Con dettaglio in paillettes, Pepe Jeans, su Zalando (€110)

Tubino con fiocchetto e finitura luminosa, Yas, su Zalando (€89,99)