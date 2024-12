Nella moda c’è sempre una risposta a tutto, anche a come indossare le paillettes dopo i 50 anni. Se le passerelle delle sfilate fanno (talvolta) sembrare i look poco portabili e lontani dalla praticità quotidiana, lo street style ci ricorda quanto concrete siano invece determinate tendenze moda. Compresa la tendenza paillettes, che abbiamo intercettato nei 5 look che ti proponiamo in questa guida. Nota bene: sono look perfetti a ogni età, ma che dopo i 50 anni continuano comunque – volente o nolente – a comunicare eleganza e tanta self-confidence.

Come indossare le paillettes dopo i 50 anni… cominciando dalla gonna

Non c’è bisogno di osare troppo per sfoggiare la tendenza paillettes. Il più delle volte, basta un unico e solo must-have. Come la gonna dal taglio midi, che in questo look street style è proposta in una versione impreziosita da maxi paillettes rotonde e a forma di dischetti. L’effetto bling-bling spetta a lei, ma a reggerle il gioco ci sono altri alleati del guardaroba femminile: la felpa bianca, in questo freddo inverno, è facilmente sostituibile con una maglia dolcevita in lana o cashmere. E poi il cappotto nero, passepartout indiscusso della stagione, abbinato a eleganti slingback tono su tono (da preferire in primavera, quando avremo salutato gli stivali).

Foto Launchmetrics/Spotlight

La maglia dolcevita con i pantaloni sartoriali

Ecco un modo confortevole e cool di indossare le paillettes. Sì, anche a 50 anni. La maglia dolcevita resta un caposaldo del guardaroba femminile, non a caso d’inverno siamo solite sfoggiarne in lycra o in lana. Stavolta, però, tutto acquisisce un sapore più glamour! Nel look street style che ti proponiamo qui, l’abbinamento suggerisce la maglia dolcevita in paillettes con morbidissimi pantaloni a palazzo e a vita alta. La borsa, cromaticamente coordinata con la maglia, completa la mise.

Foto Getty

Il tailleur di paillettes, come lo sfoggia Helena Christensen

Come indossare il tailleur di paillettes (arancioni, oltretutto)? Vedere il look di Helena Christensen, la modella 55enne danese che non dice di no al glamour. Tanto di questa mise è affidato al taglio sartoriale del completo, composto da pantaloni a sigaretta e blazer doppiopetto avvitato e con collo a revers. Il colore arancione, certo, è da autentica e vera diva. Cerchi una variante più sobria? Punta sul nero o sulle tonalità più scure (come il burgundy, ad esempio). E per finire, décolletées con tacchi stiletto.

Foto Getty. Helena Christensen con il tailleur di paillettes.

I pantaloni di paillettes nei look total black, come insegna Karlie Kloss

Il colore nero in chiave assoluta ha sempre il suo perché. Lo dimostra questo look della modella Karlie Kloss, che ha sfruttato qui il potere delle paillettes per creare un elegantissimo (e sensualissimo, anche!) gioco di texture. I pantaloni di paillettes a palazzo trovano spazio sotto una giacca con collo a revers rivestito in velluto: elementi materici che si incontrano in totale armonia. Très chic.

Foto Getty. Karlie Kloss con il tailleur di paillettes.

Come indossare le paillettes con un semplice tubino nero

E per i look da sera? Il tubino nero (il little black dress tanto amato e caro a Coco Chanel) si veste di nuovo glamour. Piccole o grandi che siano, le paillettes che tempestano l’abito midi in questo look suggeriscono eleganza e tantissima sofisticatezza. Nient’altro da aggiungere se un caldissimo cappotto nero lungo, puntando a completare la mise con décolletées nere e mini clutch.

Foto Getty

