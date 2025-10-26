La nostalgia dei primi Duemila continua a contagiare le tendenze moda autunno 2025, e questa stagione ha un nuovo oggetto del desiderio: la borsa cargo. Un tempo simbolo di praticità e spirito urban, oggi si reinventa come accessorio cool capace di unire estetica e funzionalità. Gen Z e millennial le adorano, e sono proprio i loro look street style a guidarci nella riscoperta del fascino della borsa con le (maxi) tasche, reinterpretandola con un twist moderno che mixa stile e praticità. In questa guida shopping ti portiamo alla scoperta delle nostre preferite, proprio quelle da considerare per i prossimi acquisti: pronta a desiderarle tutte?

Borse cargo: la tendenza Y2K è tornata

Londra, Milano, Parigi: nelle capitali della moda, le borse cargo sono protagoniste dei look street style più belli. Riecheggiando lo spirito degli anni Duemila, le borse in camoscio con maxi tasche sono indossate con giacche in suede ton sur ton, incarnando perfettamente l’anima Y2K con un accento boho sofisticato. Accanto a loro, le versioni più statement giocano con la tendenza logomania: vedere ad esempio la (bramatissima) borsa cargo Louis Vuitton, che non teme di ostentare il monogramma della maison francese.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Nota bene, questa tendenza accessori della moda autunno 2025 parla anche di sobrietà: le borse cargo minimali, in pelle liscia o tessuti tecnici, rinunciano a clamore e riflettori puntati per privilegiare linee pulite e colori neutri. Le borse cargo perfette per chi cerca un accessorio discreto ma al tempo stesso contemporaneo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le migliori borse cargo da comprare ora

Pratiche, capienti e incredibilmente versatili, le borse cargo sono il nuovo (riscoperto) must-have del guardaroba femminile. Si portano a mano, a spalla o a tracolla, e – sì! – si adattano al ritmo della tua giornata: ideali con i jeans e le sneakers per un look casual, ma anche con una tuta coordinata per un look sporty o un tailleur oversize per uno styling che ti accompagni dall’ufficio al momento dell’aperitivo. In questa selezione shopping, ti invitiamo a intercettare la tua borsa cargo must-have da acquistare ora: la scelta è ampia. Si spazia dai modelli in nylon tecnico con tasche frontali alle versioni in pelle martellata con rifiniture dorate, passando per le immancabili reinterpretazioni in camoscio. Il budget? Lo stabilisci tu. Dal low cost al ready-to-wear, ogni accessorio ti svelerà il proprio mood.

Con tasche maxi e lettering del logo, Desigual (in sconto a €39,95)

Con profilature metalliche e zip, Miss Sixty (€269)

In pelle color cuoio e con rifiniture dorate, Chloé, su Net-a-porter (€2400)

Borsa a spalla con tasche, Mulberry (€1895)

Modello a spalla con tasche, Armani Exchange (€135)

A tracolla, Kipling (€89,90)

Borsa a spalla, Campomaggi (€495)

Dalla pelle effetto caviale e a tracolla, Fossil (€249)

Secchiello multitasche, Ba&sh (€495)

Shopper con tasche, Chiara Ferretti, su Zalando (€165,99)