Se c’è una tendenza scarpe che ha trionfato nel mondo della moda nel 2025, è l’ibrido. Nel corso dei mesi abbiamo visto emergere nuovi modelli che hanno unito le calzature più popolari in circolazione in un unico design. Qualche esempio? Le cowboy mules (mules + stivale da cowboy), le snoafers (sneaker + mocassini) o le sneakerine (sneaker + ballerine).

Sneaker-jane, perché ci piacciono

Ma adesso, ci sono nuove stilosissime Frankenstein della moda pronte a conquistare le nostre scarpiere: parliamo delle sneaker-jane, cugine strette delle sneakerine. Come suggerisce il nome, questo mash up è la combinazione di scarpe da ginnastica e Mary-jane. Insomma, metà scarpe da corsa, metà classiche francesine. Perfette per chi vuole sperimentare nuovi design senza rinunciare né al comfort né allo stile. Sebbene le avessimo già viste insinuarsi la scorsa primavera, quest’autunno sembra essere la loro stagione. Per cui, adidas Samba (il modello avvistato ai piedi di chiunque le scorse stagioni), fate largo alle Samba-jane, proposte sempre dal celebre marchio tedesco. Ma non solo: brand come Puma o Asics, Miu Miu o Marni, Vans o Nike le hanno in arsenale. E naturalmente Salomon, uno dei primi marchi a debuttare la scorsa primavera con la Salomon Marie-Jeanne (andata subito esaurita, per la cronaca).

Sneaker-jane, come abbinarle

Le fashion girl hanno già iniziato a indossarle, così come le celeb più cool tra cui Jennifer Lawrence, Iris Law, Emily Ratajkowski o Dua Lipa che ha sfoggiato le Speedcat Ballet Flat di Puma, di cui è ambassador, durante il suo Radical Optimism World Tour in Australia documentandolo su Instagram. Come le classiche adidas, per fortuna, anche questa nuova evoluzione è versatile e si può indossare in qualsiasi modo. Le sneaker-jane si possono abbinare, così, ai trend di stagione come outfit in nuance marrone cioccolato o la stampa animalier. Inoltre, sono perfette in combo a tutti i capi basic dal Dna evergreen. Il loro eclettismo è la caratteristica che permette di abbinarle con facilità sia a jeans che a mini abiti, trasformando questo accessorio mai più senza in un vero passe-partout per qualsiasi look.

Sneaker-jane, la formula del loro successo

Il contrasto tra praticità e delicatezza riassume il fascino delle sneakers-jane e, sulla scia dell’estetica balletcore, ora è il momento di sfoggiarle ai piedi. Diversi scrittori e giornalisti hanno interpretato la tendenza delle scarpe da ginnastiche ibride come sintomo di un cambiamento sociale, risultato dell’erosione dei codici di abbigliamento formali e della confusione dei confini tra lavoro e vita privata. In ogni caso, sicuramente specchio dei tempi, probabilmente dietro al loro successo crediamo valga il vecchio adagio, ovvero che, alla fine, two is megli’ che uan.

