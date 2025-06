Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno fermato e abbordato la nave Madleen della Freedom Flotilla Coalition per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza. A bordo, tra gli altri, l’eurodeputata della LFI Rima Hassan, l’attivista svedese Greta Thunberg e l’attore Liam Cunningham, interprete di Davos Seaworth nel Trono di Spade. «Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L’esercito di Israele ha sequestrato la nave», ha dichiarato l’organizzazione su Telegram sostenendo che l’equipaggio è stato «rapito dalle forze israeliane».

La denuncia degli attivisti della Freedom Flotilla

L’imbarcazione, partita dall’Italia il 1° giugno per «rompere il blocco israeliano», si stava dirigendo verso Gaza dopo una sosta in Egitto, nonostante gli ordini di Israele al suo esercito di impedirle di raggiungere il territorio palestinese. Secondo l’ultima posizione a mezzanotte, si trovava a 31 miglia nautiche (57 km) da Gaza.

L’organizzazione denuncia: «La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato». Minimizza il ministero israeliano degli Esteri, definendo la missione una trovata pubblicitaria.

Israele: «Yacht da selfie, lo spettacolo è finito»

«Greta Thunberg è attualmente in viaggio verso Israele, sana e salva e di buon umore», scrive su X il ministero degli Esteri israeliano pubblicando una foto dell’attivista che riceve un panino da un soldato israeliano. Il ministero ha anche pubblicato su X che i passeggeri di quello che ha definito lo «yacht da selfie» sono sani e salvi. «Sono stati forniti loro panini e acqua. Lo spettacolo è finito», ha riferito il dicastero, sottolineando che i passeggeri torneranno nei loro Paesi d’origine e che gli aiuti a Gaza saranno consegnati attraverso i canali ufficiali.

Agli attivisti mostrato il video dell’attacco a Israele del 7 ottobre

In una dichiarazione su X, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha fatto sapere di aver ordinato all’esercito di proiettare un video che documenta l’attacco condotto da Hamas del 7 ottobre 2023 agli attivisti detenuti al loro arrivo al porto israeliano di Ashdod. Katz ha affermato che sarebbe «appropriato» che Thunberg e gli altri attivisti assistessero alle riprese degli «atti atroci» commessi durante l’assalto del 7 ottobre. «È opportuno che l’antisemita Greta e i suoi compagni sostenitori di Hamas vedano esattamente chi è l’organizzazione terroristica di Hamas che sono venuti a sostenere e per chi stanno lavorando, e quali atrocità hanno commesso contro donne, anziani e bambini, e contro cui Israele sta lottando per proteggere», scrive su X.

Hamas: «Il sequestro della Freedom Flotilla è terrorismo di Stato»

Hamas ha definito il sequestro da parte di Israele della Madleen della Freedom Flotilla Coalition, «terrorismo di Stato». Il gruppo militante ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna la presa da parte di Israele della nave umanitaria diretta a Gaza. «Rendiamo omaggio ai coraggiosi attivisti di diverse nazionalità che hanno resistito di fronte alle minacce e hanno ribadito che Gaza non è sola», viene riferito. Hamas ha affermato che il convoglio della Madleen e altri convogli umanitari diretti a Gaza provenienti da Algeria, Tunisia e Giordania sono «una testimonianza vivente del fallimento» della «macchina propagandistica» israeliana. Inoltre, ha sollecitato il rilascio degli attivisti e la condanna del sequestro da parte delle Nazioni Unite. «Il sequestro della Madleen non metterà a tacere la voce dei liberi, né fermerà la crescente solidarietà globale con Gaza», ha dichiarato Hamas. Lo riporta Al Jazeera.

Leggi anche Amal Clooney e il ruolo chiave nel mandato di arresto per Netanyahu e i leader di Hamas

Leggi anche Sorelle Hadid minacciate di morte per il sostegno alla Palestina