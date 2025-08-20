Grossi guai per Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit. Il giovane rampollo reale – il cui patrigno è il principe ereditario Haakon futuro re di Norvegia – è accusato di 32 reati, tra cui quattro capi d’imputazione per presunti stupri avvenuti tra il 2018 e il novembre 2024. Il processo dovrebbe cominciare all’inizio del prossimo anno e potrebbe durare circa sei settimane.

Marius Borg Høiby accusato di quattro stupri

Høiby è accusato di aver violentato quattro donne tra il 2018 e il novembre 2024. Tutte le presunte aggressioni sarebbero avvenute dopo un rapporto sessuale consensuale, mentre le donne dormivano. Høiby è accusato di aver filmato tutte le donne durante i presunti stupri.

Altre pesanti accuse per il rampollo reale

Il figlio della principessa ereditaria, come ha spiegato il Procuratore Generale Sturla Henriksen in una conferenza stampa, è accusato inoltre di maltrattamenti da parte della fidanzata e videoregistrazioni illegali di diverse donne, compresi i loro genitali, senza il loro consenso. Altri capi d’accusa comprendono violenza nei confronti della polizia e violazioni del codice della strada.

Il pubblico ministero: «Violenze che lasciano tracce indelebili»

Presentando l’atto d’accusa, il procuratore distrettuale Sturla Henriksbø ha dichiarato: «Questo caso è molto grave. Lo stupro e la violenza nelle relazioni strette sono atti molto gravi che possono lasciare tracce indelebili e distruggere vite umane». Henriksbø ha aggiunto che lo status di Høiby come membro della famiglia reale «non significherebbe che egli venga trattato con maggiore indulgenza o severità rispetto a quanto avverrebbe se altri commettessero atti simili».

La difesa di Høiby nega le accuse di abuso sessuale

L’avvocato di Høiby, Petar Sekulic, che lo rappresenta insieme a Ellen Holager Andaenæs, ha affermato: «Il nostro cliente nega tutte le accuse di abuso sessuale, così come la maggior parte delle accuse di violenza. Presenterà un resoconto dettagliato della sua versione dei fatti davanti al tribunale».

Høiby rischia 10 anni di carcere

Marius Borg Høiby è stato arrestato il 4 agosto 2024 con l’accusa di aggressione alla compagna, dopodiché sono seguite altre rivelazioni e denunce da parte di numerose vittime. Il pubblico ministero ha confermato che il processo potrebbe svolgersi a gennaio e durare circa sei settimane. La pena massima prevista per le accuse più gravi contenute nell’atto d’accusa è di 10 anni di carcere.

I reali norvegesi: «Spetta ai tribunali valutare la questione»

Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, Marius Borg Høiby non possiede un titolo reale ed è fuori dalla linea di successione al trono. La corte reale norvegese ha dichiarato: «Spetta ai tribunali valutare la questione e prendere una decisione. Non abbiamo ulteriori commenti».

