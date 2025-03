Approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge allegato alla manovra 2025 che introduce importanti novità per il rilascio e la gestione di passaporto e carte d’identità. Si tratta di misure che puntano a modernizzare l’erogazione di servizi affinché siano coerenti con gli standard internazionali utilizzati negli ultimi anni.

Passaporto e carte d’identità: niente più rinnovo del passaporto

Tra le novità più importanti del ddl c’è quella che non sarà più possibile prorogare la durata del passaporto senza cambiare il libretto. Una prassi di fatto non più applicata da anni, poiché i passaporti devono essere leggibili dalle macchine a lettura ottica negli aeroporti: la scadenza iniziale non può quindi essere modificata da un timbro in un’altra pagina. Attualmente i passaporti non sono più rilasciati con validità di cinque anni rinnovabili, ma con validità direttamente per dieci anni. Una volta scaduti, i cittadini dovranno semplicemente fare domanda per un nuovo rilascio.

C’è inoltre il via libera al rafforzamento delle misure di sicurezza legate al rilascio dei passaporti: saranno dotati di microprocessore con dati biometrici, comprese di fotografia e impronte digitali.

Passaporto e carte d’identità: addio ai passaporto collettivo

Il provvedimento elimina il passaporto collettivo, finora rilasciato a gruppi di persone per viaggi con finalità culturali o religiose, che già negli standard internazionali non è più accettato.

Minori all’estero e smarrimento del passaporto

Ci sono poi altre modifiche per i cittadini all’estero. Si autorizzano ad esempio i consolati a emettere dichiarazioni di viaggio per i minori nei casi in cui i Paesi esteri dove i minori debbano viaggiare richiedano questo tipo di atti. Oppure, si impone a chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all’estero di fare denuncia anche alle autorità di polizia del Paese dove si trova, per evitare abusi e consentire che ci sia segnalazione del furto anche nei sistemi dello Stato estero dove avviene il furto (in caso di impossibilità o di difficoltà di fare la denuncia, però il consolato può comunque procedere al rilascio del passaporto sostitutivo al cittadino).

Carte d’identità valide al di fuori dell’Ue

Novità in vista anche per quanto riguarda le carte d’identità. Grazie ad accordi bilaterali con alcuni Stati, prossimamente sarà possibile viaggiare in Paesi non Europei semplicemente esibendo il proprio documento d’identità, che diventerà valido a tutti gli effetti anche in ambito internazionale (proprio come il passaporto).

