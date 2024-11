Quanti di noi, nel bel mezzo di un viaggio, si sono ritrovati a frugare freneticamente nella borsa, nello zaino o nelle tasche, alla disperata ricerca del proprio passaporto? Questo piccolo libretto, che racchiude la nostra identità e ci permette di attraversare frontiere, è un oggetto di valore inestimabile. Ma qual è il posto più sicuro per custodirlo?

Perdere il passaporto è un problema comune

La perdita o il furto del passaporto all’estero è un evento più frequente di quanto si possa immaginare. Secondo i dati del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ogni anno vengono smarriti o rubati oltre 300mila passaporti americani. Un disagio che può trasformare una vacanza in un incubo burocratico. Ecco perché è particolarmente importante custodirlo con cura e tenerlo lontano dai malintenzionati.

I consigli per non perdere il passaporto

Per evitare spiacevoli sorprese, ecco alcuni consigli che arrivano da parte di esperti del settore su come proteggere il proprio passaporto durante i viaggi. Il primo fra tutti è quello di non metterlo nella tasca posteriore dei pantaloni, zona nota per essere particolarmente a rischio di borseggi. Al contrario, un luogo molto sicuro (o almeno così dovrebbe essere) è la cassaforte dell’albergo in cui si alloggia. Se però abbiamo la necessità di portarlo con noi, esistono diverse soluzioni: tasche interne dello zaino, cinture porta-soldi o apposite pochette nascoste all’interno dei bagagli.

Come proteggere il passaporto

Esistono poi diverse accortezze che un viaggiatore può prendere per non avere brutte sorprese. È consigliabile, ad esempio, scattare una foto del passaporto e tenerla sullo smartphone. In caso di smarrimento, sarà più facile richiedere un duplicato. Attenzione poi alle truffe: in alcuni hotel potrebbero chiedere una copia del passaporto. In questo caso è bene controllare sempre dove viene riposta e non lasciarla incustodita. Infine, si può stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che copra il furto del passaporto e le spese per il rilascio di un nuovo documento.

Se il documento viene smarrito o rubato all’estero

In caso di smarrimento o furto, bisogna rivolgersi immediatamente all’ambasciata o al consolato italiano più vicino. Qui si dovrà presentare una denuncia e richiedere un nuovo passaporto. È bene tenere presente che i tempi di rilascio possono variare. Tutta questa procedura è evitabile proteggendo con cura il passaporto, seguendo i consigli degli esperti e adottando alcune semplici precauzioni.

