Racconti agrodolciletto da Gianluca FerrarisC’è il notaio ricco ma insoddisfatto che finisce per farsi dominare in chat dalla moglie di un coltivatore di lamponi. L’aspirante attrice che sbarca il lunario come receptionist e ha coniato l’hashtag #hetoo per celebrare le sue molte conquiste maschili. Il vigile urbano che subisce l’ostruzionismo condominiale e non riesce a rientrare in possesso della sua cantina. Nora la barbona che recita Shakespeare a memoria e ogni notte divide Tavernello e sacco a pelo con Nicu e Daina, in fuga dall’Est e dal passato. Carmine e Maurizio che giocano a scopa per tenere a bada il dolore, e Giulio e Nina che grazie a un dolore si ritrovano. E ancora, impiegati frustrati, fanatici del calcetto, naziskin, una bizzarra caccia al tesoro e un omicidio che a molti sembra un suicidio. In questi 24 racconti Bruno Ventavoli mescola alcune delle sue passioni - il giallo, i dialetti, i giochi linguistici, la satira - per ridefinire un format antico, ma che sta ritrovando smalto: le storie intrecciate. Il risultato è un ritratto dolceamaro e godibile della società di oggi, a cavallo fra Emilia, Piemonte e Lombardia, fra lo Stefano Benni di Bar Sport e il Sandro Veronesi di Cronache italiane.Il Covid non compare quasi mai, ma se ne avvertono le conseguenze sui nostri comportamenti, che sparigliano persino il titolo dell’opera e i suoi intenti: «Nel piccolo villaggio globale in cui crediamo di essere tutti connessi, siamo in realtà separatissimi. Ci proviamo con le foto dei genitali, con WhatsApp, con il veleno per scarafaggi, con le poesie di Ovidio, con una striscia di coca. Ma in realtà siamo soli come cani. O come pedine di backgammon abbandonate sulla spiaggia libera nella sabbia, tra le onde, la plastica, i pesci morti». Si ride, insomma, ma si riflette pure, come dovremmo fare ogni volta che chiudiamo l’ultima pagina di un buon libro. Seimila gradi di separazione , e/o, € 18,00