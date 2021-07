Un bel libro da mettere in valigia? Qui lo trovi

1 di 7 -

IL ROMANZO EMOZIONANTE

Le piccole libertà di Lorenza Gentile (Feltrinelli)

letto da Flora Casalinuovo

Io li chiamo “libri cioccolatino”. Sono quelli che ti regali a fine giornata e nel giro di poche pagine ti riconciliano con il mondo, perché sono dolci come una coccola, con la trama delicata e una galleria di personaggi che ti sembra di conoscere da sempre. E l’ultimo romanzo di Lorenza Gentile, Le piccole libertà (Feltrinelli), è proprio così. In primo luogo perché tutte noi scopriamo sin dall’inizio di avere, sotto sotto, qualcosa in comune con Oliva, la protagonista: un lavoro scelto dietro le insistenze della famiglia, un fidanzato affidabile (e poco importa se non ti fa battere davvero il cuore), l’ennesima dieta miracolosa da provare e, ovviamente, qualche sogno di gioventù rimasto sepolto nel cassetto. Una routine tutto sommato rassicurante, quella di questa buffa 30enne, nella quale però un giorno si fa spazio il mistero. Ha la forma di una lettera firmata dalla zia Vivienne, che Oliva non vede da anni e che la invita a Parigi per una questione di massima importanza, senza specificare di più. La giovane sembra non aspettare altro e si infila sul primo treno per la Francia. Peccato che, una volta a destinazione, della zia non ci sia nemmeno l’ombra. Ad aspettare Oliva, in compenso, c’è una carrellata di uomini e donne meravigliosi, che gravitano intorno alla mitica libreria Shakespeare and Company (esiste davvero, ed è uno dei luoghi più suggestivi che ci siano: visitatela, quando potete). Toccherà a loro aiutarla a vincere le sue piccole fobie e a riconquistare, in cambio, tante grandi libertà. Non spoilero oltre, ma vi consiglio questo libro con il cuore. Io ho amato il finale inaspettato, le descrizioni dei personaggi, vivide e genuine, e le riflessioni disseminate qua e là lungo la trama. Ne ho appuntate diverse, come propositi-mantra da mettere in pratica nei prossimi mesi. La migliore? Dire no quando dovresti dire sì e dire sì quando dovresti dire no.

2 di 7 - IL LIBRO-TACCUINO

Nōto, di Stefania Viti (Gribaudo)

letto da Marina D'Incerti



Se un romanzo è un perfetto compagno di viaggio, un libro-taccuino lo è ancora di più. Nōto (con la prima “o” pronunciata lunga) nel giapponese parlato sta per appunti, ed è il titolo perfetto per questo quaderno prezioso con la copertina elegante e le pagine spesse, che alterna racconti, curiosità e riflessioni sul Giappone a fogli bianchi che invitano a partecipare e completare la lettura con i propri pensieri, disegni, ritagli. L’autrice è Stefania Viti che, come lei stessa racconta, da oltre trent’anni apre uno shōji (la porta scorrevole delle case giapponesi) dopo l’altro sulla cultura di questo affascinante paese, scoprendo che, dopo aver guardato bene in una stanza e pensato di aver capito qualcosa, essa si affaccia su un’altra e un’altra ancora. E così ci accompagna sulle montagne innevate dell’Hokkaidō e nella primavera dei fiori di ciliegio. Ci introduce al galateo delle bacchette, all’eleganza della cucina, all’etichetta del silenzio e del rumore. Nōto è insomma una guida che permette di visitare il Giappone senza partire. E poiché gli amanti di questo Paese sono spesso assoluti fanatici della sua arte e della sua letteratura, dei kanji (i pittogrammi) e dei manga, sapranno di sicuro come riempire le pagine libere del taccuino, creando il più fantastico dei viaggi, quello immaginato e desiderato. In attesa di renderlo vero con una vacanza o semplicemente continuando a sognarlo.

3 di 7 -

IL ROMANZO ROMANTICO

Tulipani a colazione di Alessandra Villasco Damiani (Sperling & Kupfer)

letto da Annarita Briganti

Come sa Beatrice, la protagonista del primo romanzo di Alessandra Villasco Damiani, , il primo amore non si scorda mai. All’inizio è una bambina, che subisce un lutto. Poi diventa una donna affermata, ma ha in mente sempre e solo il primo uomo che abbia mai amato, conosciuto nel periodo più brutto della sua vita, baciato per la prima volta da giovani sotto la neve, ritrovato e perso perché questo sentimento è sfuggente per definizione. La svolta nella trama avviene grazie a un diario che Beatrice trova in aereo, e che cambierà di nuovo la sua esistenza. L’autrice spiega che anche lei, durante i voli, cerca tracce dei passeggeri precedenti e dice di condividere con Beatrice il suo essere solare e con un altro bel personaggio, Federica, le fragilità che abbiamo tutte. Una lettura per un’estate romanticissima: ne abbiamo bisogno, e questo romanzo ci fa sognare.

4 di 7 -

IL THRILLER

Figlia della cenere di Ilaria Tuti (Longanesi)

letto da Gianluca Ferraris



Teresa Battaglia, commissario della Polizia di Stato nata dalla penna di Ilaria Tuti, è uno dei personaggi più strambi eppure più coinvolgenti del thriller italiano negli ultimi anni. Esperta di profiling costretta a muoversi tra colleghi che mal digeriscono una donna al comando, grassa e diabetica in un mondo che ti pretende al top, sciatta e ruvida nell’approccio perché segnata dalle troppe ferite passate. In Figlia della cenere (Longanesi), la sua quarta indagine, la ritroviamo stanca, malata, invecchiata. Ma non rassegnata, neppure quando è costretta a investigare su una strana storia che, come nei romanzi precedenti, trova lo sfondo ideale in uno scorcio di Friuli cupo e inquietante. Nei sotterranei della basilica di Aquileia da qualche tempo una mano misteriosa ha cominciato a disseminare tracce che rimandano a un fatto di sangue di quasi 30 anni prima, quando lei era una giovane poliziotta. Per riannodare i fili di quella che potrebbe essere la sua ultima indagine, e che di sicuro è la più pericolosa, Teresa deve suo malgrado accettare l’aiuto di un serial killer, anche lui sbucato dal passato. Il rapporto tra due personalità così apparentemente agli antipodi («esistenze che si erano incrociate, scontrate, in parte dissolte al contatto l’una con l’altra, in parte rafforzate») è uno dei motori del romanzo insieme alla trama gialla, solida e sorprendente. A cucire il tutto, l’empatia che pagina dopo pagina emerge dalla scorza dura di Teresa, permettendole di accettare anche la verità più faticosa: siamo tutti allo stesso tempo vittime e carnefici, e dietro ogni mostro quasi sempre si nasconde un dolore.

5 di 7 -

IL ROMANZO DIVERTENTE-

I magnifici idioti

di Stefano Piedimonte (Rizzoli)

letto da Annarita Briganti



Un’Italia nel caos, con una classe politica confusa e costretta ad affidarsi a un team improbabile per scongiurare un’invasione aliena. È il ritratto del nostro Paese che, tra scenari futuribili e dialoghi che fanno sorridere, emerge dal nuovo romanzo di Stefano Piedimonte, I magnifici idioti (Rizzoli). Una sfera atterra a sud di Milano e le lepri dei dintorni impazziscono, attaccando gli esseri umani. Che la palla sia di origine extraterrestre e stia modificando il comportamento degli animali? Da Napoli le autorità ministeriali spediscono sul luogo una squadra diretta dal giovanissimo referente politico dei servizi segreti Giampiero Fuschini. I prescelti sono quattro insospettabili, perfetti per agire sotto copertura: Nicola detto ’a scheggia, borseggiatore; Little Princesa, influencer; padre Felipe, prete sudamericano con la passione per le chiavette USB; Sasà detto ’o schiaffo, camorrista. In particolare, l’influencer (che sogna di essere pagata in denaro e non in gadget, ruba del prosciutto al supermercato e, scoperta dalla cassiera, è costretta a fare un selfie con lei per evitare di essere denunciata) è il simbolo dei tanti giovani storditi dalle illusioni della Rete. Riusciranno, lei e gli altri, a salvarci dagli extraterrestri?

6 di 7 - IL ROMANZO COMMOVENTE

Tre gocce d’acqua, di Valentina D’Urbano (Mondadori)

letto da Isabella Fava

Celeste, Pietro e Nadir sono 3 fratelli, ma non nel senso tradizionale del termine. La loro è una strana geometria familiare, dove al centro c’è Pietro, rosso di capelli, bello come il sole... il punto di riferimento di 10 anni più grande degli altri due che si sentono uniti, anche se di sangue uniti non sono. Celeste è la sorella di Pietro da parte di padre, Nadir è suo fratello da parte di madre. Tre gocce d’acqua (Mondadori) di Valentina D’Urbano inizia in una giornata afosa a Roma con una telefonata: Nadir è partito e non si sa se farà ritorno. Nella mente di Celeste, la voce narrante, da quel punto in avanti comincia la loro storia fatta di flashback: quando Pietro è andato a vivere con la sua famiglia, quando durante una vacanza a Feudi conosce Nadir, la loro rivalità, le lotte per la conquista dell’affetto esclusivo di Pietro, l’odio e la passione. Così Celeste e Nadir diventano adulti, mentre Pietro segue la sua strada di ricercatore e studioso fino in Siria e lascerà un vuoto. Il settimo romanzo di questa giovane scrittrice talentuosa è una storia di fratellanza e amore, «di una ossessione» dice lei. Di un rapporto così forte che ti trascina dentro. Celeste soffre di osteogenesi imperfetta, ha le ossa di vetro che si rompono al primo colpo, è fragile dentro ma fuori punge come un riccio di mare. Leggendo senti tutto il suo dolore.