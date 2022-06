L a posta del cuore. Risponde la scrittrice Chiara Gamberale

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Cara Chiara,

un paio di mesi fa ho iniziato un corso di ballo e mi sono subito invaghita del mio dolcissimo maestro. Nel corso di una serata, mentre ballavamo insieme, è scattato qualcosa di magico. Peccato che alla fine una ragazza del corso mi abbia comunicato che lei e lui hanno una relazione. È stato un fulmine a ciel sereno. Da quel giorno ho iniziato a frenare la mia esuberanza. Se c’è un principio in cui credo da sempre è: mai rubare l’uomo di un’altra. Però, la domanda è: davvero è l’uomo di un’altra? Perché durante tutte le lezioni successive a quella serata, lui ha sempre cercato un pretesto per fermarsi a parlare con me, per incontrarmi fuori dalla sala. Vorrei fare il primo passo, ma ho paura. E se mi stesse trattando con gentilezza solo perché sono una sua allieva? E se stesse davvero con l’altra ragazza? Ti ringrazio per avermi ascoltata.

Sphynx

Cara Sphynx,

quando il solo contatto con qualcuno riesce a trascendere ogni nostro controllo, per dirla con il visconte di Valmont, a farci arrampicare lontanissimo pure se rimaniamo ferme, merita quantomeno il rischio di un tentativo. E allora perché non verificare se esiste davvero una relazione con questa ragazza? Potresti provare con una battuta qua e là («Se non stessi con X giurerei di piacerti») o un approccio più leggero («Da quanto stai con X?»). Lanciare piccoli riferimenti come fosse un continuare a ballare. Se lui negherà, forse dovrai fare ancora più attenzione: perché magari è uno di quegli uomini che vive di emozioni che le donne con cui trascorre del tempo chiamano storie… Uomini fantastici e che per certi versi andrebbero considerati patrimonio dell’umanità: ma starebbe a te capire se ti piace muoverti al ritmo di quella musica.

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)