27 gennaio, Giorno della Memoria: per non dimenticare

I l 27 gennaio ricorre la giornata in ricordo della Shoah. Cos'è il Giorno della Memoria, quando è stato istituito, il significato e perché è importante ricordare

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, impegnate nell'offensiva Vistola-Oder, raggiungono la città polacca di Oświęcim (Auschwitz, in tedesco). La scoperta del campo di concentramento e le testimonianze dei sopravvissuti rivelano per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista.

Il campo era stato evacuato e in parte distrutto dalle SS prima dell'arrivo dei russi. Le truppe sovietiche vi trovarono circa 7.000 sopravvissuti, insieme a corpi morti, abiti, scarpe, tonnellate di capelli, strumenti di tortura e di morte.

Perché proprio Auschwitz

Dopo l'invasione della Polonia nel settembre 1939, Auschwitz è scelta dal Terzo Reich come la località più "adatta" per ragioni logistiche. La zona ha una rete ferroviaria ben sviluppata e già alla fine del 1939 l'Ss Arpad Wigand propone al comandante Zalewski, di stanza a Breslavia, di sfruttare la struttura di una vecchia caserma in un quartiere di Auschwitz per aprire il primo campo di concentramento. In questo modo si sarebbe risolto quello che egli presentava come "il problema dell'affollamento" delle prigioni in Slesia.

Giorno della Memoria, la risoluzione dell'Onu

Nell'aprile del 1940 il campo vede arrivare i primi detenuti. Nel 1941 l'ampliamento con la costruzione di Birkenau, per diventare definitivamente nel 1943 una "fabbrica della morte". Dall'Italia il primo trasporto di ebrei per Auschwitz avviene il 23 ottobre del 1943. Complessivamente nel lager simbolo della Shoah perdono la vita circa 8 mila italiani. Al suo interno sono sterminate in totale 1,1 milioni di persone, il 90% delle quali ebrei deportati dalla Polonia e da vari altri Paesi d'Europa.

Nel novembre 2005 l'Assemblea generale dell'Onu adotta la Risoluzione 60/7 condannando "senza riserve" tutte le manifestazioni (su base etnica o religiosa) di intolleranza, incitamento, molestia o violenza contro persone o comunità.

La Risoluzione dichiara che le Nazioni Unite avrebbero designato il 27 gennaio - anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz - Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. Esorta inoltre gli Stati membri a sviluppare programmi educativi per infondere la memoria della tragedia nelle generazioni future e impedire che il genocidio si ripeta.

Il Giorno della memoria in Italia

L'Italia istituisce la giornata commemorativa il 27 gennaio, ma alcuni anni prima della corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite, il 20 luglio 2000. Nell'articolo 1 della legge n. 211 si ricordano "La Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati".

La legge prevede inoltre l'organizzazione di "cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione in particolare nelle scuole su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti". Lo scopo è quello di "conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere".

Ricordare per guardare al futuro

Il motivo della istituzione del Giorno della Memoria non è però la sola commemorazione di una tragedia immane; ma anche un modo per guardare al futuro. Ricorda Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone attiva della Shoah italiana: "Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare".