A 22 anni mi sento stretta nella mia vita

Ciao Chiara, ti scrivo per avere un consiglio. Vivo in un posto che non mi piace, soprattutto per le persone che lo abitano. Le amicizie che ho coltivato non mi soddisfano, in più non ho la possibilità di conoscere qualcuno perché ci sono prevalentemente anziani. Non ho un ragazzo e questo inizia a pesarmi: ho avuto solamente delusioni e la mentalità del posto non è compatibile con la mia. Non ho una macchina, per cui la mia famiglia, lavorando sempre, non può mettermi a disposizione le proprie e quindi non riesco mai a spostarmi. Ho 22 anni, devo terminare ancora gli studi e spero di farlo a breve, ma nel frattempo sto male: non posso andare via né cambiare qualcosa della mia vita al momento. Mi capita spesso di piangere, di sentirmi sola, non ho l’appoggio che desidero e mi sento inutile, senza stimoli. Vorrei poter fare qualcosa ma non so cosa. Spero che tu possa darmi un consiglio. Grazie. Alessandra

Mia cara Alessandra,

quanto è faticoso, specie in questo momento storico, abbassare il volume delle nostre fragilità più spietate, quelle che appena possono si trasformano in demoni. Ma poi, perché dovremmo farlo? Non è forse proprio grazie al potere degli eventi che amplificano i nostri suoni interiori, che riusciamo a conoscerci meglio? Prova a immaginare, allora, un domani che somigli alla versione di te che più ti piace. Dove andresti a vivere? Che cosa vorresti fare? Quali persone ti interesserebbe incontrare? Niente ti impedisce, terminati gli studi, di darti una possibilità concreta di svolta, fosse anche solo per giocare a nascondino con quei demoni, invece di restare immobile fra i loro artigli. Sembra solo un elenco di domande, ma è lì che si nascondono le risposte che cerchi.

