Il suo silenzio mi ha costretto a lasciarlo

D al 2015 la scrittrice Chiara Gamberale ha una rubrica su Donna Moderna dove si confronta con le lettrici sui problemi di coppia, sesso e relazioni affettive

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a lapostadelcuore@mondadori.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Cara Chiara,

mi chiamo E., ho 27 anni e un disperato bisogno di un consiglio. Ho lasciato il mio ragazzo dopo un anno e mezzo. Le cose non andavano bene da novembre, mese in cui era successo qualcosa in famiglia di cui non mi ha mai voluto parlare. Siamo andati avanti, senza dialogo, finché a giugno è tutto precipitato di nuovo. L’ultima volta che ci siamo visti mi ha mosso accuse molto pesanti, dipingendomi come un’approfittatrice che vorrebbe solo un uomo-taxi. Sono rimasta basita. Adesso mi ritrovo da sola, senza amici (ho solo due amiche, entrambe fidanzate), priva della forza di venirne fuori. Non ho voglia di divertirmi né di uscire. A volte mi pento della scelta fatta, ma poi realizzo che quella storia non sarebbe mai durata. Voglio solo stare bene.

Grazie mille.

E.

Mia cara E.,

a volte le storie che più ci sembrano dialogare con la nostra parte spellata si rivelano bolle di sapone o, peggio ancora, illusioni solitarie. È solo un’ipotesi, ma continuo a confidare che l’amore (quello vero) vibri proprio grazie a una specie di potenza che sa trasformare le forme e accorciare le distanze. Se non alla persona che, fra 7 miliardi, scegliamo di avere accanto, a chi dovremmo consegnare la nostra parte più vulnerabile? Mi pare allora che quel silenzio sia stato troppo roboante per essere ignorato; quale futuro può avere una storia in cui conoscersi è più un disagio che uno stimolo? Guardati attorno, aspetta, approfittane per capire chi sei e che cosa desideri. E nel frattempo guarda la seconda stagione di Modern Love, soprattutto il quinto episodio, dove Lui e Lei si incontrano...

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a lapostadelcuore@mondadori.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Disegno di Elisa Macellari