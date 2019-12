2 dicembre. “The Depth of Darkness, the Return of the Light”, installazione decadente di Anne Hardy, troneggia sulla facciata della Tate Britain a Londra. Segno dell’umore britannico al tempo della Brexit? No. E’ la trasposizione in installazione, in arte, del solstizio invernale, quando il picco dell’inverno cede il passo al ritorno della primavera, della luce. Certo, per essere una decorazione natalizia ha un forte sapore pagano. Molto scenografica!