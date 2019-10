1 ottobre. Ecco l’escalation che tutti (purtroppo) aspettavano. La polizia di Hong Kong ha iniziato a sparare, munizioni vere. Oggi un ragazzo é stato colpito al petto, difficile che possa cavarsela. I manifestanti non accennano a lasciare le piazze, la polizia (ovviamente) non cede di un passo. Questo succede quando c’é in gioco la democrazia!