L’attesa di un figlio è sempre un viaggio straordinario e questo vale ovviamente anche per personaggi noti come Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. La coppia, unita da anni e ormai sposata, si prepara ad accogliere la loro prima figlia. Un momento di trasformazione profonda che i due stanno vivendo con emozione, consapevolezza e un’intensa partecipazione emotiva, condividendo con discrezione frammenti di questa esperienza sui social.

Il pancione di Chiara

Come fanno molte future mamme, Chiara ha deciso di regalarsi uno shooting fotografico per immortalare per sempre il pancione. Con abiti leggeri e trasparenti, la moglie di Gimbo, a cui è legata dal 2009, ha posato con naturalezza e disinvoltura davanti alla lente attenta della fotografa Catherine Angillieri. ll campione olimpico ha apprezzato molto il risultato e in molti hanno notato il suo dolce commento.

Il racconto della gravidanza

Nei contenuti condivisi, Chiara ha raccontato come ogni giorno porti con sé qualcosa di nuovo: una sensazione diversa, una sfida da affrontare, ma anche una scoperta emozionante. Sicuramente il periodo più intenso, profondo, silenzioso e magico della sua vita. «Un’esperienza piena di meraviglia e vulnerabilità, dove la gioia convive con la paura e la stanchezza lascia spazio a momenti di sorprendente energia – ha scritto su Instagram -. Un corpo che cambia giorno dopo giorno e che si prepara ad accogliere una nuova vita. Ci sono giorni in cui mi sento forte, altri in cui la fragilità prende il sopravvento». Ringraziando la fotografa, la 30enne ha poi aggiunto: «Grazie per aver saputo cogliere e custodire l’essenza di questa attesa… l’attesa di una creatura che cambierà per sempre la mia vita. Il corpo che cambia diventa un diario vivente della trasformazione in atto, in cui la mente si allinea, tra slanci di energia inattesa e momenti di stanchezza. Un equilibrio sottile tra forza e vulnerabilità».

Le dolci parole di Gianmarco Tamberi

Tamberi, da sempre molto presente nella vita della compagna, non ha mancato di mostrare il suo entusiasmo. In ogni occasione sottolinea quanto trovi Chiara ancora più bella da quando è incinta e lo ha fatto anche questa volta. «Semplicemente meravigliosa», ha scritto il saltatore in alto, aggiungendo un cuore rosso.

Gianmarco Tamberi e Chiara sempre più uniti

A pochi mesi dalla nascita della bambina, il legame tra i due appare ancora più forte. Ogni piccolo gesto, ogni parola condivisa pubblicamente, contribuisce a costruire una narrazione dolce e intensa, dove l’emozione si intreccia alla realtà di due persone che si preparano a diventare genitori con la semplicità e la consapevolezza di chi sa di star vivendo un passaggio fondamentale. In attesa del grande giorno, Chiara e Gianmarco continuano a mostrarsi uniti e sereni, pronti a dare il benvenuto alla nuova vita che sta per arrivare.