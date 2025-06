Can Yaman si è ufficialmente fidanzato con Sara Bluma, deejay e produttrice di origini algerine conosciuta nel mondo dei club europei. La coppia è stata immortalata mano nella mano sul red carpet dell’Italian Global Series Festival di Rimini. L’attore turco, ex fiamma di Diletta Leotta, e la dj (il cui vero nome è Sara Chichani) si sono scambiati pure un bacio per la gioia dei fotografi.

Gli esordi di Sara Bluma sulle piste di Ibiza

Giovane stella internazionale della musica elettronica, Sara ha iniziato il suo percorso nelle discoteche di Ibiza. La sua musica, influenzata dalle sue origini algerine e dalle esperienze internazionali, unisce le persone attraverso melodie ipnotiche e ritmi incalzanti.

Una dj di livello internazionale

Dal 2018 si è affermata come dj professionista, proponendo mix dinamici che fondono indie dance, tech house, italo disco e ritmi elettronici. Nel 2020 è diventata dJ resident al The Sanctuary Eco Retreat e ha creato Boudoir, il format delle sue serate che fonde musica elettronica, burlesque e cabaret. Nel 2022 ha pubblicato il suo album di debutto, Teenage Dream.

Mistero sulla vita privata di Sara Bluma

A parte le informazioni sulla sua professione di dj, si sa poco o nulla sulla vita privata di Sara Bluma. A parte le origini algerine, non si conosce la sua città natale né la sua età, né le relazioni sentimentali avute prima dell’incontro con Can Yaman. Su Instagram Sara Bluma è seguita da 27mila followers, mentre l’account su X non è utilizzato da anni.

Leggi anche Viola come il mare, la serie tv con Can Yaman